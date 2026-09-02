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基隆捷運經費卡中央…議員籲蘇巧慧發聲 侯友宜盼新北民代協助

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

基隆捷運工程新北市府雖已經完成工程標案議價，但苦於中央遲遲還沒核定經費，無法動工。新北市議員白珮茹今天在議會總質詢詢問工程進度，更點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧，要身為立委的她為新北發聲。侯友宜說，市府相關前置作業都已準備好，盼新北市民代一起向中央反映，「不要一而再再而三」審查，讓工程盡速往前推進。

白珮茹指出，基隆捷運是中央希望推動的重大建設，且攸關汐止地區交通，但目前工程經費仍有部分尚未到位，關切是否會影響原訂2033年完工的目標？

捷運局長李政安表示，中央日前要求市府修正計畫報告，市府近期已修正內容送交交通部，目前交通部基本上沒有意見，後續將轉送工程會核定，此次修正主要是針對設計內容及相關工程費用。

李政安表示，為避免等待空窗，市府已同步展開前置作業，機電工程也已完成議價，只要工程經費獲得核定，就能進一步決標、開工。

白珮茹質疑，機電標案等前置作業都已準備好，真正卡住的關鍵仍是中央，「基隆捷運是中央想推的，講出來的話，就是要說到做到」，呼中央加速核定，不要讓地方政府準備好了，卻因程序卡關。

白珮茹更點名蘇巧慧指出，蘇巧慧既是新北市長參選人，也是立法委員，基隆捷運又直接攸關汐止交通，希望蘇能為新北市民發聲，向中央爭取，讓基隆捷運能如期、順利完工，「一起當一個做事的人，而不是出嘴的人」。

侯友宜說，新北市府願意扛起基隆捷運施工責任，相關前置作業也都已準備就緒，中央審查程序仍是工程能否往下走的關鍵，最擔心「一而再再而三」，一次又一次來回，希望中央意見能一次講清楚，時間拖得越久，工程經費也可能持續上漲，盼「新北市的民意代表，一起向中央反映」，協助基隆捷運經費盡速核定。

白珮茹也說，民生線目前同樣在中央審查。侯友宜表示，目前民汐線經費分攤已有共識，相關計畫也已送中央審查，「越快越好」，汐東線、基隆捷運及民汐線都是北北基交通路網的重要一環。

白珮茹說，目前動工的汐東線是北北基軌道建設的起點，未來串接基隆捷運、民汐線，可以行程「一車到底、九站六線」的交通願景，盼中央能夠加速。

新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

基隆捷運 侯友宜 蘇巧慧

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