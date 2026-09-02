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6千年前貝幣到秦代方孔錢 斗南榕苑古蹟展近60枚「千年貨幣文明」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，負責人施財源（左二）同時捐款給雲林家扶中心，並招待家長、兒童用餐。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，負責人施財源（左二）同時捐款給雲林家扶中心，並招待家長、兒童用餐。記者陳雅玲／攝影

響應全國古蹟日，雲林縣定古蹟「斗南分局舊辦公廳舍」榕苑古蹟餐飲即日起推出「中國古幣史・收藏展《千年貨幣文明》」，展出近60件先秦時期古貨幣，從距今約6000年前的貝幣、魚幣，到戰國刀幣、布幣及秦代方孔錢，帶民眾穿越千年，從一枚枚古幣看見不同時代的經濟活動與生活樣貌，展期至12月31日。

「中國古幣史・收藏展」今開幕，榕苑將公益捐款箱募集的款項捐贈雲林家扶中心，同時招待30名家扶兒童及家屬到古蹟參觀、用餐，並捐贈5.5萬元，希望古蹟活化不只停留在文化保存，也能成為公益與社會關懷的載體，家扶扶幼副主委吳裕田也回贈兒童手繪榕苑畫作，感謝榕苑熱心公益。

展覽設於榕苑「時光拘留所」，原為斗南分局舊辦公廳舍的一部分。民眾走進昔日拘留空間，在保留歷史痕跡的建築中欣賞千年古幣，讓古物與古蹟形成跨越時空的對話。

榕苑古蹟餐飲負責人施財源表示，自己從小就對古物、古錢幣感興趣，出社會後便開始收藏，至今已有近40年，不計投資漲幅或盈虧，累計收藏近3000件貨幣，總價約千萬元。此次特別從收藏中精選近60件展出，希望讓更多民眾認識古錢幣背後的歷史文化。

施財源說，「民生即經濟」，貨幣與日常生活密不可分，本次展覽涵蓋貝幣、魚幣、空首布、刀幣、圜錢等不同形式，從新石器時代的天然貝殼交換媒介，到齊國刀幣、戰國趙國茲式半，再到象徵幣制、度量衡逐步統一的秦代方孔錢，透過貨幣形制、材質與鑄造工藝的演變，呈現不同時代的社會與經濟發展。

雲林縣政府文化觀光處長謝明璇表示，斗南分局舊辦公廳舍建於1930年，是國內少數保存至今的日治時期警察建築，屬典型清水磚木造廳舍。2024年12月由榕苑古蹟餐飲進駐營運，透過餐飲、展覽等方式活化古蹟空間。

謝明璇表示，此次透過古幣收藏展，以貼近生活的方式呈現歷史文化，同時結合公益捐款及兒童參與，讓文化保存、觀光推廣與社會關懷在同一場域發生，展現歷史建築活化的多元可能。

「2026雲林全國古蹟日」共有14場系列活動、有30處文化館舍響應，位於榕苑展出的「中國古幣史・收藏展《千年貨幣文明》」展至12月31日，每日11時30分至20時30分開放，民眾可透過用餐或購票方式入場參觀。

雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，負責人施財源（右）向文化觀光處長謝明璇（左）解說。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，負責人施財源（右）向文化觀光處長謝明璇（左）解說。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，負責人施財源（右）親自解說。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，負責人施財源（右）親自解說。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，同時捐款給雲林家扶中心並招待家長、兒童用餐。記者陳雅玲／攝影。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，同時捐款給雲林家扶中心並招待家長、兒童用餐。記者陳雅玲／攝影。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，圖為魚幣。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南榕苑古蹟餐飲展出古代貨幣，圖為魚幣。記者陳雅玲／攝影

雲林 古蹟 貨幣

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