雨怎麼下這麼久？屏東8月狂灌1749毫米全台最高 1個月下全年8成雨

受強烈西南氣流及低壓帶影響，屏東縣從8月22日降雨以來迄今超過11天，「雨怎麼下這麼久？」成為鄉親疑問，縣府水利處今表示，據氣象署統計，8月單月屏東站累積雨量達1749.5毫米，全台最高，短短一個月所下的雨就接近屏東過去一整年平均雨量8成，相當驚人。

水利處表示，面對極端氣候越來越嚴峻挑戰，研議因應方案，加速辦理治水工程，提升屏東整體防洪韌性。

縣府水利處表示，依屏東縣雨量測站資料統計，屏東多個平地雨量測站8月累積雨量破1400毫米，屏東站1749.5毫米、麟洛站1703.5毫米、林邊站1496.5毫米、枋寮站1429.5毫米，且雨勢還沒有停歇，今年累積雨量可能還會再往上增加。

水利處調出各雨量測站歷年資料比較，今年8月單月雨量約為過去同期平均2至3倍，顯示降雨異常程度相當明顯。其中，枋寮站8月累積雨量1429.5毫米，為歷年8月平均的3.1倍；林邊站1496.5毫米，約為3.02倍；潮州站1582.5毫米，約為2.66倍；東港站1102.5毫米，也達2.1倍，今年8月降雨不僅雨量大，且集中程度遠超過往年同期。

水利處觀察，此次降雨並非局部性降雨，從沿海、平原到山區都有明顯累積雨量。近大半個月以來，屏東持續處於高降雨環境，土地長時間無法乾燥，這樣的情況相當罕見，對防洪排水系統形成極大考驗。

再從全年尺度觀察，降雨集中程度更值得關注，屏東站歷年平均年雨量約2175毫米，今年累積雨量截至8月底已達3555毫米，明顯超過歷年全年平均；光是8月單月就累積1749.5毫米，相當於歷年平均全年雨量的約80.4%。換言之，今年8月一個月所下的雨，接近屏東過去一整年平均雨量的8成，凸顯今年降雨的強度及集中程度均相當驚人。

水利處表示，從今年6月及8月二波降雨資料可以清楚看出，極端降雨逐漸呈現「雨量大、持續久、區域廣」的特徵，面對極端氣候更加嚴峻的挑戰，治水不能只靠單一工程，更需要「工程與科技並行」，依降雨型態持續強化防洪策略。

屏東縣府表示，持續投入治水建設經費，包括強化排水、抽水及滯洪等基礎設施，同時結合雨量、水位、淹水感測及智慧研判技術，建立「工程防洪、智慧監測、即時預警、提前應變」的多重防護體系，讓屏東面對極端降雨時，能更早掌握、更快行動，提升整體防洪韌性。