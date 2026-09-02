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核二廠8日起實兵演練 首次進行無人機追補展演

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核二廠9月8日至10日舉辦實兵演練。圖／聯合報系資料照片
核二廠9月8日至10日舉辦實兵演練。圖／聯合報系資料照片

為因應地震、豪雨、土石流等天然災害，以及無人機入侵等保安事件，核能安全委員會今舉辦「115年核安第32號演習實兵演練前記者會」，演習事故地點為核二廠，並於9月8日至10日舉辦實兵演練，本次也將進行首次的無人機追捕展演。

本次核安第32號演習以核能二廠為模擬事故電廠，採地震、豪雨、土石流等天然災害，併同核能二號廠反應爐與用過核燃料池事件，以及無人機入侵核能二廠等保安事件，並跨機關偕同應變演練，提升應變效能。

由於近年來無人機襲擊核電廠事件在多個地區發生，已成為全球核能安全的新型威脅，例如俄烏衝突相關事件札波羅熱核電廠，該廠在俄軍控制期間多次遭到烏克蘭無人機的攻擊；今年5月，阿拉伯聯合大公國的巴拉卡核電廠遭遇3架無人機襲擊，造成外圍區域的發電機並引發火災，所幸都沒有造成核子事故。

核安會保安應變組長林貞絢表示，本次實地演練為9月8日至10日，因核二廠的2部機組運轉執照已屆期，已依法停止運轉並進入除役過渡階段，發生核子事故風險低，因此近年加入無人機入侵的情境。無人機入侵的演練重點，包含入侵致火災的消防演練與無人機追捕展演，藉此驗證關鍵基礎設施遇空中威脅的自主防衛與應變能力。

林貞絢指出，本次是首次在核安演習納入無人機追捕，會實際在核二廠內進行，干擾槍反制也會實際操作。

台電核能發電處副處長林盈吉表示，保警會實際到現場追蹤、鎖定和干擾無人機；油槽失火部分，模擬的是緊急發電機的柴油油槽失火來演練，油槽容量為650公秉（65萬公升）。

核二廠 實兵演練 無人機

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