《花臉貓：修羅道》驚喜入選釜山影展「午夜狂熱」單元

台灣電影在海外傳來喜訊！由王逸帆導演執導，新生代女星韓寧與日本人氣男星福士蒼汰共同主演，的最新長片《花臉貓：修羅道》，於近日公布入選韓國釜山影展的「午夜狂熱」（Midnight Passion）單元，上次台灣獲選本單元的片已是2019年由徐漢強執導的《返校》，劇組也期待能夠延續該片佳績，在韓國獲得好評，電影預計將於2027年第一季與觀眾見面。

女主角韓寧獲知消息後非常興奮，「為了這部作品，扎扎實實地訓練了一整年。過程雖然辛苦，但能和導演、演員群，以及劇組所有人一起走過這段刻骨銘心的拍攝旅程，我感到無比幸運。」韓寧去年主演的《女孩不平凡》同樣入選釜山影展，但她當時人正在拍攝《花臉貓：修羅道》無法參加首映，這次參加釜山影展的心願終於成真，對於終於能踏上亞洲最大影展的舞台，她感謝影展看見劇組成員的用心，除了期待和國際觀眾交流，也笑說除了賣力宣傳電影，也會把握時間大啖韓國美食，「已迫不及待去釜山吃螃蟹了！」

男主角福士蒼汰則感性表示：「身為一名日本演員，能夠參與這部台灣作品，並與本片一同造訪釜山這個隆重的舞台，令我感到格外喜悅。非常高興能看到一部電影跨越語言與文化的差異，如此傳遞到世界各地。」他感謝女主角韓寧和導演對本片的付出與堅持：「我認為《花臉貓：修羅道》能夠誕生，離不開韓寧所付出的非凡熱情與努力。同時，我也由衷敬佩導演堅定不移的信念與熱情，是那份堅持，讓這次挑戰成為一部完整的作品。」福士蒼汰也期待這部作品在釜山影展首映後，能繼續與世界各地的觀眾相遇。

導演王逸帆及演員黃冠智日前出席「臺灣電影 億起造浪」活動。圖／文化部提供

目前仍在趕工後製中的王逸帆導演，在接獲消息時相當振奮，對於能夠帶著自編自導的作品前往亞洲最大規模的國際影展，他表示：「很高興《花臉貓：修羅道》能在釜山影展首映，入選『午夜狂熱』單元也讓我非常開心，因為我從以前就以入選各大影展的午夜單元為目標。」對於這次將在釜山世界首映，他也相當期待韓國觀眾的反應！

《花臉貓：修羅道》以奇幻武打的風格，描述外來統治初期，當地民兵與軍警間，因金礦利益而衝突不斷，警察清水翔（福士蒼汰飾演）奉命追查當地發生的連續命案，兇手指向一名臉上有傷疤，人稱「花臉貓」的神秘女子（韓寧飾演），到底她背負著什麼樣的深仇大恨？而清水翔又將如何面對這個神秘女子？