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《粽邪4：坤蒂拉娜》首週票房突破3,300萬勇奪全台新片票房冠軍！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
許安植映後飆咒語秒圈粉。圖／華影提供
許安植映後飆咒語秒圈粉。圖／華影提供

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》中元節全台盛大上映後，首週開片票房告捷，截至8/30票房突破3千3百萬，勇奪全台新片票房冠軍。上映首週末，監製鄒介中與導演廖士涵率領主演陳雪甄、許安植、劉國劭、胡語恆、印尼國民男神Ferry Salim及片尾主題曲演唱團體草屯囝仔、情感主題曲歌手法蘭，兵分兩路直奔台北、台中、台南、高雄等戲院展開映後活動宣傳，現場互動熱鬧，影人幕後分享更讓粉絲相當驚喜。

由華影製作、聯合數位文創共同投資的電影《粽邪4：坤蒂拉娜》，不僅吸引大批忠實影迷進場試膽，李李仁也驚喜力挺！向來不敢看鬼片的他，為了支持監製鄒介中，獻出人生第一次看鬼片的初體驗，更包場義氣相挺，他表示：「第一次進戲院看鬼片，獻給了粽邪4！沒想到鬼片除了恐怖的劇情之外，也那麼好哭！那麼的正氣凜然！」還有許多支持《粽邪》1至3集的鐵粉入場支持，現場不僅有粉絲已16刷，還有高齡近90歲的奶奶分享：「從《馗降：粽邪2》開始支持到《粽邪4：坤蒂拉娜》，電影很好看，請你們一定要繼續拍下去。」

映後影人互動相當逗趣，在片中受盡邪靈折磨的地表最強阿姨陳雪甄，本人一現身立刻被影迷狂讚「本人好漂亮」；驅魔仙姑許安植更應觀眾敲碗，現場流利唸出高難度完整咒語，強大氣場讓影迷瘋狂直呼：「直接被圈粉！帥炸了！」；飾演印尼移工之子的胡語恆則在台中場發揮反差喜感，先用維妙維肖的印尼口音自我介紹，正當大家誤以為他是印尼演員時，他突然切換道地閩南語笑喊「拍謝啦！」揭曉自己其實是台中在地人，逗趣反差讓全場笑翻。

電影《粽邪4_坤蒂拉娜》首週新片票房冠軍。圖／華影提供
電影《粽邪4_坤蒂拉娜》首週新片票房冠軍。圖／華影提供

在《粽邪》系列中飾演不可或缺綠葉「阿怪」的劉國劭，角色一路從電視台小員工、直播送肉粽，到後來走進阿西師宮廟服務，陪伴影迷走過4部作品。首週映後QA時，現場影迷一見到他立刻大聲歡呼：「阿怪瘦了！」當劉國劭準備分享拍攝過程時，忍不住落淚直呼：「啊呀好丟臉，謝謝你們看到這麼多觀眾進場支持與鼓勵，真的很感動！」真情流露獲得全場掌聲。

創作並演唱電影片尾曲〈按呢敢閣有意義〉的人氣組合草屯囝仔，也在週六強勢合體跑映後，單日狂奔12場戲院與影迷見面，呼籲大家：「電影院的音響設備很好，一定要聽完片尾曲再離場。」現場許多忠實鐵粉更是直接對著阿倉大喊他在《粽邪3》的角色名，熱烈敲碗「期待龜仔未來能回歸演出。」〈按呢敢閣有意義〉單曲已於各大數位平台全面上線，官方MV預計於9月4日正式曝光。

《粽邪4：坤蒂拉娜》耗時三年打造，全面升級《粽邪》宇宙，以台灣宮廟民俗文化為根基，迎戰亞洲禁忌厲鬼傳說。全台戲院熱映中！台北、台中、高雄有多場影人出席放映互動，更多消息請鎖定《粽邪4：坤蒂拉娜》 官方粉絲專頁IG

票房 中元節 草屯

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