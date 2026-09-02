歐陽靖、海苔熊、乙乙齊聚恆春　2026南國漫讀節9月講座快報名

全台最具指標的的閱讀盛事「2026南國漫讀節」，以「南國的玩美日常」為核心主題盛大展開。繼8月底熱烈開幕後，9月份將推出一系列精采絕倫的免費講座，將深入屏東各大圖書館、文化館及獨立書店，由各界引路人帶領民眾在動靜之間採集在地美學，為2027台灣設計展在屏東蓄積豐富的文化能量。

9月5日於永勝5號，13點邀請到作家顧玉玲主講《南方語言交匯在屏東街頭閱讀異鄉人的移動史》，分享移民工與新住民交織出的生命故事與街頭文化；14點30分由設計師方智弘帶來《南國採集學從土地紋理讀出未來的設計觀光》，以設計思維帶領大家從屏東的地景紋理中讀出地方創新的可能。

9月5、6日講座，分別由作家顧玉玲（左起）、設計師方智弘、作家李旺台與好日常主理人劉展倫主講。圖／各講者提供

9月6日於九如鄉立圖書館，13點由作家李旺台主講《把地方寫給世界看》，探討如何將在地獨特的故事轉譯為具備國際共鳴的文學作品；15點由好日常主理人劉展倫壓軸登場，主講《如何把地方、文化、節奏、人與土地的關係，轉譯成一段能被感受的旅程》，不藏私分享地方旅行設計的深度心法。

9月中活動移師至全新的恆春文化中心劇場館與屏東縣王船文化館，帶來更多跨界思維。9月12日於恆春文化中心劇場館4樓視聽室，11點邀請到作家歐陽靖主講《歐陽靖的「玩」生活，找回那個愛笑的自己》，講述移居南方後的療癒心境與生活轉變；13點由心理師海苔熊帶來《你是I人還是E人？關於MBTI，一直以來你可能都想錯了！》，深度剖析MBTI性格測驗背後的溝通與自我探索邏輯；15點由人氣圖文創作者乙乙則以《AI與創作者彼此影響的那些事！》為題，探討創作者在生成式AI浪潮下的轉變與共創未來。

9月13日於屏東縣王船文化館，13點影評人膝關節（李光爵）主講《場景漫讀：電影感旅遊設計，讀出屏東的國際臉譜》，解析影視鏡頭下的屏東美學；15點旅遊作家許傑帶來《旅行途中的台灣感性—深藏風景中的美好溫度》，引導大家細細體會台灣土地上最真摯的人情與故事。

9月13日在屏東縣王船文化館，影評人李光爵（膝關節，左圖）、旅遊作家許傑舉辦講座。圖／講者提供

9月19日於小陽。日栽書屋，13點由自由潛水教練蘇愛主講《海教我的事：自由、恐懼與人生》，結合小琉球的潛旅經驗，分享如何與內心恐懼對話並找回自我的心靈旅程；14點30分特別邀請到三金音樂製作人陳建騏親臨現場，主講《感官的日常策展：生活與情感的配樂學》，帶領大家用耳朵與感官細細聆聽土地節奏，將日常情感調頻為專屬南國的玩美樂章。

9月19日則到屏東市小陽。日栽書屋，潛水教練蘇愛（左圖）、音樂製作人陳建騏分別舉辦講座。圖／講者提供

2026南國漫讀節9月系列講座即日起於 ACCUPASS 平台開放線上報名，10月講座場次也同步開放，因場次名額有限，歡迎喜愛閱讀與生活美學的民眾把握機會踴躍報名。

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