司馬庫斯重要聯外道路坍方 路基掏空搶險經費恐逾3000萬

近日山區豪雨不斷，新竹縣尖石鄉竹60線23.5公里、和解廣場附近邊坡昨天下午大規模崩塌，土石一度掩埋約50公尺長、10公尺寬道路，雙向交通完全中斷。尖石鄉公所漏夜搶修，今天凌晨2時許恢復通行，但部分路基遭掏空，初估搶險經費逾3000萬元。

新竹縣尖石鄉長曾國大表示，昨天下午4時左右，竹60線23.5公里和解廣場附近道路邊坡疑受山區間歇性大雨影響，陸續發生坍方，公所獲報後立即派員及機具到場搶修，橫山警分局也派員協助道路封鎖及交通管制。

不過搶通過程中，現場落石不斷，坍方面積持續擴大，已危及搶修人員安全，加上天候不佳、能見度低，公所一度被迫暫停搶修。大量土石隨後覆蓋路面，約50公尺長路段遭掩埋，整條寬約10公尺的竹60線雙向交通完全中斷。

曾國大指出，直到昨晚8時許天候稍微穩定，公所才請廠商連夜進場搶通，持續清除大量土石，今天凌晨2時10分左右恢復單線雙向通行，讓當地部落居民及菜農得以恢復對外交通及農產運輸。

橫山警分局表示，昨晚9時10分許，竹60線23.5公里處因邊坡坍方影響雙向通行，員警到場協助封閉道路及交管，經相關單位連夜清除土石後，今天凌晨2時許恢復通車。

不過道路搶通後仍有後續隱憂。曾國大表示，經顧問公司到場勘查，發現竹60線局部路基也受到坍方影響出現掏空，加上邊坡崩塌面積相當大，初步估算光是後續搶險、搶通工程就需3000多萬元。

曾國大今天下午已前往新竹縣政府爭取支援，希望縣府動用第二預備金協助尖石鄉辦理搶險工程。他表示，竹60線是通往司馬庫斯等後山部落的重要道路，也是居民生活及農產運輸主要聯外道路，希望盡快完成道路及邊坡搶險，確保後續通行安全。

近日山區豪雨不斷，新竹縣尖石鄉竹60線23.5公里、和解廣場附近邊坡昨天下午大規模崩塌，土石一度掩埋約50公尺長、10公尺寬道路，雙向交通完全中斷。圖／曾國大提供