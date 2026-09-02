金星與角宿一9月3日同框 日落後最佳觀賞時機

台北天文館今天表示，明天上午11時21分，金星將邂逅角宿一，由於台灣時值白天，無法直接觀測，建議日落後至晚間7時30分左右，面朝西南西方低空，可欣賞兩者難得同框景象。

台北市立天文科學教育館發布資訊提醒觀星迷，耀眼的金星明天上午11時21分將與室女座最亮恆星角宿一同框，在天球上達到「合」的位置。

天文館說明，金星是天空中最明亮的行星，近期以「長庚星」之姿現身傍晚西方天空，亮度約負4.7等，天色尚未全暗就能看見。

天文館指出，角宿一則是室女座最亮的恆星，亮度約1等，距離地球約250光年，散發藍白色光芒。肉眼看來雖是一個光點，實際上是由2顆高溫恆星彼此繞行組成的緊密雙星系統。

天文館說明，這兩者同框時相距約1.5度至2度，台灣當時為白天，難以觀測；建議日落後至晚間7時30分左右，前往視野開闊且無遮蔽物處，面朝西南西方低空，可用肉眼觀賞，使用雙筒望遠鏡則能輕鬆將兩者收入視野。

天文館表示，上述兩者相距約1.5度至2度，視覺上約為手臂伸直後1至2根手指的寬度；所謂在天球上達到「合」的位置，是指2個天體運行至相同經度，看似相鄰，實際相距十分遙遠。