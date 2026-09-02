地球升溫逾1.5度難避免 學者籲建氣候災害因應機制

根據聯合國環境規劃署最新報告，地球已難以避免升溫逾攝氏1.5度的損害防線；學者認為，台灣應於2035年前加速降低累積碳排，並建立如颱風假般的氣候災害因應機制。

聯合國環境規劃署（UNEP）於台灣時間今天中午12時發布「有限過衝：應對超越攝氏1.5度與返回路徑之間」（Limiting Overshoot: Navigating exceedance of1.5°C and pathways towards return）報告，指全球升溫跨越攝氏1.5度這條降低氣候損害的界線，已難以避免。

報告推估，到2050年升溫將達1.8度，都市地區76%的樹種將因氣溫與降水改變，難以協助降溫。

台灣科技媒體中心解釋，這份報告的核心概念譯為「過衝」（overshoot），原本是工程與控制系統的用語，指系統反應衝過目標值之後再回到目標，正好對應報告談的「過衝、達峰、下降」3段路徑。

台灣科技媒體中心並邀請專家提供觀點。

台北科技大學工業工程與管理系副教授徐昕煒解釋，這份報告最重要的提醒，是全球升溫很可能在未來幾年突破攝氏1.5度。這宛如車輛失控超速，超速幅度與持續時間均會加劇事故風險，當務之急是儘速降低失控車速，縮短超出安全速限的時間。

徐昕煒指出，減碳策略包含盡快減少化石燃料與甲烷排放，壓低最高溫度，並縮短停留在1.5度以上的時間。但生態破壞與各種傷害會逐年累積，不會因溫度下降就消失，淨零排放僅是「讓升溫停止」的策略，長期仍須達到「移除的二氧化碳多於排放」。

徐昕煒認為，台灣可以從2處著手。首先，應事先約定「看到什麼訊號，就採取什麼行動」。台灣有放颱風假的經驗，對氣候災害也應建立一致的標準，如高溫、河川水位或水庫蓄水量跨過門檻、醫院急診與電力需求快速上升時，就自動啟動停班停課評估、調度水源、部署抽水機或增加弱勢照顧等措施。

另外，水資源、極端降雨與都市高溫評估，也不應只看歷史平均或某一個未來年份，要用「可能最熱的幾10年」的多種情境做壓力測試。

台灣師範大學地球科學系教授陳正達表示，台灣減碳政策不能只著眼2050淨零，更應重視2030至2035年前快速降低累積排放，如加速電力去碳、再生能源與電網建設、工業電氣化及節能，並降低甲烷等非二氧化碳溫室氣體。

陳正達認為，如森林碳匯，碳捕捉、利用與封存或其他二氧化碳移除技術，是用於抵銷難以消除的殘餘排放，而非延後減少碳排。對台灣而言，這份報告最重要的訊息是減碳要更早、更快；調適要更前瞻，而且淨零與調適必須同步規劃。