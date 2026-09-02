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又傳座椅藏針戳旅客！近3年至少3起 台鐵：已報警釐清事實
台鐵近年來座椅藏針新聞時有所聞，近3年光是媒體披露的就有3起。最新一件旅客反應昨天搭乘台鐵1252次區間車時，一坐下就感受到被針戳，立刻跳了起來，回頭一看竟發現座椅上插著一根縫衣針。台鐵今強調已協助旅客報警，要追出藏針怪客。
有民眾昨天晚間8時左右，從浮洲站搭乘台鐵1252次北上區間車要到台北車站，沒想到剛坐下就被針「刺到跳起來」，仔細看絨布椅上竟然插著一根細針，長度約有成人大拇指長。旅客嚇壞立刻報警，同時前往急診抽血檢查，還需持續追蹤半年以上。
台鐵公司表示，接獲旅客反應後，立即協助記錄旅客聯絡資訊且保留相關證物，且引導旅客前往就醫及至鐵路警察局板橋所報案。
台鐵公司指出，車廂監視器都已提交給警方，將全力配合警方辦案，釐清事情經過及涉案人員。
近三年台鐵座椅藏針經媒體披露事件就有3件，除了旅客坐下前必須再三確認自保外，台鐵公司也呼籲，旅客若發現任何異物或異常狀況，請立即通報站務人員或列車長處理，切勿自行接觸危險物品。公司將持續加強車廂巡檢與清潔作業，確保乘車環境安全。
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