新北永利胡麻油苯駢芘超標 食藥署帶回「福壽」原料檢驗、不排除查廠

致癌油類別又添一件，新北市衛生局上月29日接獲轄內永利油廠自主通報，「特級胡麻油」檢出苯駢芘2.9ppb，超過法規上限2ppb。對此，衛福部食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，這批胡麻油使用福壽公司100%芝麻油及長輝公司生產的大豆沙拉油混製而成，該批大豆油用於其他產品自主檢驗時並無異常，因此懷疑是福壽芝麻油出問題，食藥署已帶回檢體檢驗中。

劉芳銘指出，永利油廠自主通報檢出苯駢芘2.9ppb特級胡麻油產品全數尚未售出，而業者懷疑有問題的福壽100%芝麻油，已被永利油廠製成另外2種成品販售，分別為「金葫蘆特級胡麻油3L」及「好時來小磨香油3L」，合計生產630罐，其中283罐已賣給散客，剩餘產品已由衛生單位要求封存，並要求業者下架回收。

永利「特級胡麻油」使用的長輝大豆沙拉油，是由長輝公司自行生產，劉芳銘說，這批大豆油用於永利其他產品並無檢出異常，且與日前中聯致癌油案供應鏈無關，中聯主要供應台中相關業者，長輝則供應南部業者；食藥署已在永利公司取回2件同批福壽芝麻油檢體，目前正在檢驗中，同時，新北市衛生局已通知台中市衛生單位福壽可能檢出異常，由台中派員至福壽取回檢體，也正在檢驗中。

劉芳銘指出，將盡速釐清是否如永利推測，為福壽芝麻油釀禍，若檢驗結果異常，不排除將赴福壽進一步查廠，若檢驗結果福壽芝麻油符合衛生安全規定，則要進一步了解永利業者相關製程是否有問題。至於長輝生產製造的大豆沙拉油，自日前國內大豆沙拉油致癌油案爆發後，業者出貨均採逐批檢驗，包括苯駢芘在內的疑慮物質符合規定才會供應。