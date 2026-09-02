2026「琅琅原創：創作者大會」亮點搶先看！ 9/8 松菸精彩登場，免費報名再享限定好禮
故事從不止於文字！由聯合線上（udn.com）故事創作平台「琅琅原創」主辦的「2026 琅琅原創：創作者大會」，將於 9 月 8 日（二）在松山文創園區 2 號倉庫盛大展開。本次大會將完整呈現琅琅原創近年的故事轉譯成果，邀請創作者、產業夥伴與廣大讀者一同見證華文原創的跨界能量。
活動規劃包括原創文本轉譯出版的新書發表、轉譯文創的聯名商品發表、轉譯影視的產業跨域對談，琅琅原創眾多簽約作品的電子書亦將於現場提供試閱，，帶大家一探文字跨界的精彩旅程：
原創重磅新書暨聯名文創商品發表：首屆「琅琅原創：大賞」年度首獎《辯護士小姐》迎來實體新書與「來拎茶」聯名商品發表，作者官雨青現場分享日治時期的律政懸疑創作歷程；知名推理作家既晴亦將攜手 Podcaster「閱讀探戈」，於《情殺的臺灣史》新書發表中，深度解析如何將百年社會檔案淬鍊成時代故事。
創作者星光大賞：首度舉辦「琅琅原創：創作者星光大賞」頒獎，根據讀者真實的閱讀、收藏與贊助頒發五大獎項，向日夜筆耕的創作者致敬。
影視開發實戰座談：聚焦簽約作品《月老落跑怎麼辦？》的影視改編經驗，特邀三立電視監製劉光騏、編劇古硯與原著作家「不會游泳的金魚」同台，現場解密文字作品如何走進螢幕的挑戰與秘辛。
除了舞台上的精彩節目，會場亦設有琅琅原創跨界轉譯成果發表區與文創市集，邀請臺灣人文經典品牌「聯經出版」、臺灣茶文化體驗品牌「來拎茶」、臺灣原創設計品牌「世界漂亮在台協會」進駐；現場出示 udn 遊戲角落 VTuber「橘攸奈」的頻道訂閱畫面，還能領取限量好禮。
無論是正在寫作的創作者、想當面支持創作者的讀者、尋找跨界合作的產業夥伴，或是純粹愛看逛展體驗文化的朋友，都歡迎在 9/8 （二）這天來到松菸 2 號倉庫走走逛逛，一起感受臺灣原創的豐沛能量、見證好故事的跨界成果！
【活動與報名資訊】
● 活動時間：2026 年 9 月 8 日（二）09:30 - 16:00（任一時段免費自由入場）
● 活動地點：松山文創園區 2 號倉庫
● 預約報名好禮：即日起至 2026 年 9 月 6 日（日）23:59 PM 止於官網完成線上預約；活動當天報名前 150 名出示電子票券（QR Code）完成現場報到者，即可獲得臺灣原創保養品牌「父植萃」提供的專屬好禮（限量 150 份）。
● 立即報名👉「2026 琅琅原創：創作者大會」官網。
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