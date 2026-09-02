聽新聞
0:00 / 0:00
桃機第三航廈工程持續推進 廉政平台跨機關攜手強化監督
為促進國家重大建設順遂推動，桃園國際機場公司於8月31日召開「第三航站區建設計畫廉政平台」第18次聯繫會議，由總經理范孝倫主持。此次會議邀集法務部廉政署、交通部政風處、台灣桃園地方檢察署、勞動部職業安全衛生署、法務部調查局桃園市調查處及台灣透明組織協會等中央及地方機關、民間團體共同參與，展現行政透明、確保工程廉潔與品質的決心。
機場公司總經理范孝倫表示，第三航站區建設為國家級重大工程，規模龐大、工項複雜，歷來本公司皆秉持公開透明原則推動。本次邀請外部單位實地訪視第三航廈主體工程施作實況，可讓外界更瞭解如何兼顧透明與效率來完成重大工程。感謝與會代表持續地提供專業協助與寶貴建議，期盼凝聚跨機關力量，使第三航站區工程穩步推進，讓桃園國際機場運量及服務品質全面提升。
機場公司指出，第三航站區建設計畫預計於2027年底完工，屆時將大幅提升桃園機場整體營運量能。本次會議除由機場公司報告「廉政平台執行情形」及「第三航站區建設計畫推動情形」外，亦安排與會貴賓前往第三航廈主體工程進行實地參訪，讓外部監督機關能更深入掌握工程進度與施作品質。
透過跨領域的廉政平台機制，機場公司與檢察、廉政、調查及職安等單位共同把關，透過外部監督力量強化工程透明度，以落實廉潔治理精神，確保重大工程依計畫高品質完成。
與會貴賓包括台灣桃園地方檢察署主任檢察官呂象吾、交通部政風處長陳宗強、台灣透明組織協會副執行長廖興中、法務部廉政署預防稽核科長鄺正平、桃園市調查處機場調查站副主任吳原智、勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心科長蔡明浩等，跨域交流合作協力，展現廉政平台效益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。