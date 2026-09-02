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國慶日來花蓮聽民歌 方季惟、曾淑勤等實力派歌手開唱

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
花蓮市公所日前舉辦「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會，吸引滿滿人潮，回響熱烈，下月將再舉辦民歌演唱會。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所日前舉辦「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會，吸引滿滿人潮，回響熱烈，下月將再舉辦民歌演唱會。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所日前舉辦「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會，集結蘇慧倫、周蕙、江美琪、告五人等知名藝人表演，吸引滿滿人潮；下月國慶日再辦民歌演唱會，今天公布經典卡司，有方季惟、曾淑勤、林隆璇等5、6年級生耳熟能詳實力派唱將，帶領聽眾回味一首首經典好歌。

「山海留聲・與民同歌」演唱會將於10月10日下午2時30分起在花蓮市中正體育館登場，市長魏嘉彥今天公布卡司，方季惟、曾淑勤、林隆璇、南方二重唱、于台煙、陳艾湄、李明德將接力開唱，用溫暖嗓音唱出大家記憶中美好的青春歲月。

市公所表示，當天不只有好歌可聽，上午11時「時光市集」搶先登場，歡迎民眾攜家帶眷逛市集、享受美食，演唱會下午2時30分到晚間6時10分，將近4個小時，將獻唱多首經典民歌。

魏嘉彥說，市公所上月22、23日在中山公園舉辦「山海迴響．花蓮聲浪」音樂會，延續去年好評，升級為兩天、雙主題的大型演唱會，首日由蘇慧倫領軍，周蕙、江美琪、蔡旻佑、卓文萱及王宏恩輪番獻唱，多首經典歌曲勾起歌迷滿滿回憶；第二天是熱血聲浪之夜，梁文音、文慧如等接力開唱，告五人壓軸現身，兩天跨世代卡司及多元音樂風，雖然有間歇降雨，仍澆不息民眾熱情。

他表示，「山海留聲・與民同歌」演唱會免費入場，除了讓不同年齡層的民眾都能大飽耳福，也希望推動城市行銷與觀光發展，匯聚人潮進一步帶動市區周邊消費，10月17、18日還有「原客嘉年會」文化展演，都歡迎各縣市樂迷預先安排遊程，來花蓮感受音樂、文化及豐厚的城市魅力。

花蓮市公所日前舉辦「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會，吸引滿滿人潮，回響熱烈，下月將再舉辦民歌演唱會。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所日前舉辦「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會，吸引滿滿人潮，回響熱烈，下月將再舉辦民歌演唱會。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所日前舉辦「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會，吸引滿滿人潮，回響熱烈，下月將再舉辦民歌演唱會。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所日前舉辦「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會，吸引滿滿人潮，回響熱烈，下月將再舉辦民歌演唱會。圖／花蓮市公所提供

國慶 方季惟 民歌

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