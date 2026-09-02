藥物給付前哨戰 衛福部將設HTA中心 病團籲設正式席次讓病友實質參與

立法院近期通過「衛福部組織法」修正案，設立行政法人醫療科技評估中心，台灣年輕病友協會昨舉辦「台灣醫療科技評估（HTA）並有參與培力工作坊」，邀國際醫療科技評估總會（HTAi）專家及健康領域專家與會，秘書長劉桓睿指出，現行「健康政策與醫療科技評估中心」（Chapta）雖開放病友與會，但並非正式席次，盼組改後讓病友實際參與表決，而非僅徵詢病友意見。

劉桓睿表示，期待行政法人醫療科技評估中心正式上路後，建立更完整且制度化的病友培力強化參與品質，賦予病友代表在醫療科技評估及健保新藥引進流程中更明確、正式表決權的參與角色，使病友意見真正進入評估與審議，而非停留在程序性徵詢，且除讓病友參與逐步走入制度，評估框架也必須回應疾病在真實生活中造成的影響。

醫療科技評估為新藥納入健保的前哨戰，劉桓睿說，醫療科技評估不應只看新醫療科技對健保財務的衝擊，應納入對醫療體系的成本節省、疾病對病友所得與職涯的影響、病友及照顧者的勞動生產力損失，以及家庭與社會承擔的照護成本，完整呈現創新醫療科技對病友、醫療體系與社會所創造的價值，從偏重「行政防禦與成本限縮」的思維，轉向「科學協商與價值導向」治理模式。

立委陳昭姿表示，病人過去在醫療科技評估的參與不足，未來會持續提高病人參與，避免在評估時停在財務考量。立委王正旭辦公室法案主任陳柏儒提及，台灣在醫療科技評估相關法規具有跨黨派的共識，因此法案很快速的通過三讀，健康台灣的目標下也持續投入更多資源，未來執行相關細節期望能符合病人期待。

醫藥品查驗中心醫藥科技評估組組長黃莉茵表示，應釐清病友參與的目的，以及所提供的意見將如何被運用，台灣醫藥科技評估需要參考許多國際資料，如有足夠資源投入病友培力，尤其罕病或其他需要收集更多資訊的新療法，或許可以有試辦的案例作為機制建立的參考，病友專家最寶貴價值為真實經驗，建立成熟的病友參與制度，重點非讓病友專精HTA制度，而是真實反映病友需求。