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2026南國漫讀節 謝哲青從旅行到城市記憶 口述文化的真實可貴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
謝哲青觀察屏東是落山風與不同族群交會融合之所在，充滿著故事等待人們發掘、發揮。圖／謝哲青提供
謝哲青觀察屏東是落山風與不同族群交會融合之所在，充滿著故事等待人們發掘、發揮。圖／謝哲青提供

2026年「南國漫讀節」開幕活動昨日（8月30日）繼續於屏東縣立圖書館總館五樓展開，第二天邀請到作家暨主持人謝哲青以「記憶的地圖：城市故事與閱讀的交會」為主題，融會了人的移動、人的書寫跟人的觀看，與現場聽眾分享獨到見聞，並強調在移動中主動進行思考與探索，心靈才會發生真正的質變與量變。

自陳「先是一個旅行者、才是一個書寫者」的謝哲青，在講座中透過照片與想像的描繪帶領讀者們穿梭在世界各地的不同城市。旅行的起點從人類現存古老城市之一的耶利哥（Jericho），途經希臘文化的高峰衛城，此後遍及充滿宗教氣息的不丹與敘利亞，探討城市如何承載人類的集體記憶。

在敘利亞大馬士革的千年咖啡館中，他發現「說書人」（Hakawati）用聲音與節奏傳承了《天方夜譚》的奇想與智慧，更深刻領悟口述傳統的強大生命力，這份體悟並與他童年在花蓮光復馬太鞍部落、聽著「Iña（女性長輩）」口傳森林與祖先故事的記憶產生共鳴，最終與自己的族群血脈和解，理解口述傳統在AI時代是無可取代的文化傳承。

在文藝復興時期建築大師Filippo Brunelleschi於佛羅倫斯打造的帕齊小禮拜堂（Cappella dei Pazzi）裡，光和綠色沙岩拂去了中世紀的陰暗恐懼，謝哲青感性分享著：「建築是非常特別的一種容器，它是光的容器、它是風的容器，它是靈魂的容器。……我們的靈魂就跟水一樣，放在什麼地方就變什麼樣子。」

謝哲青於2026南國漫讀節中舉辦講座，在旅行、閱讀與城市自由切換、帶來全新觀點。圖／謝哲青提供
謝哲青於2026南國漫讀節中舉辦講座，在旅行、閱讀與城市自由切換、帶來全新觀點。圖／謝哲青提供

城市依然是佛羅倫斯，但百花大教堂裡一幅但丁的畫作轉而成為文學殿堂的入口。謝哲青觀察但丁的《神曲》雖描述的是地獄，實則是被放逐的但丁將對家鄉的思念與愛寫進作品，而作品帶來啟示：正是唯有離開，才會真正看見；「第一次離開家的時候，你才發現原來外面的世界跟家裡多麼不一樣；而回到家的時候，你會受到另外一種文化衝擊——是來自於自己家鄉的文化衝擊，不是外面的文化衝擊。這才是整個旅行最重要的意義：回到家之後重新理解，或者是在外面時才深刻地去思考。」

回到南國漫讀節的所在地屏東，謝哲青觀察屏東是一個落山風與不同族群交會融合的所在，屏東有糖業鐵路、有日軍留下的第八聯隊飛行中隊，有古城、有恆春、有月琴，這些荒野跟城鎮之間有許多的故事，包括原住民之間的魯凱族與排灣族，從人們所留下來的口說傳統，還有很多的故事值得大家來發揮。

「我覺得我們人生的故事也是一樣。在漫長的旅行之中我們會看到很多，我們也會失去，我們失去的是可以用其他的方法找回來。」

2026南國漫讀節，邀請謝哲青出席舉辦講座。記者林士傑／攝影
2026南國漫讀節，邀請謝哲青出席舉辦講座。記者林士傑／攝影

謝哲青來到2026南國漫讀節。記者林士傑／攝影
謝哲青來到2026南國漫讀節。記者林士傑／攝影

南國漫讀節 謝哲青 城市

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