官民攜手觀霧山椒魚棲地清出300公斤外來種 守護國家公園生態寶庫

外來種植物威脅原生種植物，間接衝擊昆蟲、動物生態，雪霸國家公園管理處擕手台灣宅配通股份有限公司，昨天在觀霧山椒魚棲地清除300公斤外來種植物，守護國家公園生態寶庫。

台灣目前有5種山椒魚，觀霧地區為觀霧山椒魚分布最南界的主要棲地，雪管處與宅配通前年簽署3年的外來種移除合作備忘錄，昨天這場「永續傳遞・綠意重啟」行動，宅配通總經理徐慶懿帶領近50名員工，與雪管處同仁及志工，在觀霧地區清除試驗棲地中生態池的淤泥，及周邊外來種，動手為觀霧山椒魚生態中心廣場的玉山懸鉤子、霧社櫻，及細葉杜鵑，進行老化改善與移植。

雪管處統計，行動主要清除外來種植物，包括西洋蒲公英、黃菽草、大扁雀麥、吳氏雀稗、毛花雀稗等，共約300公斤，去除威脅在地原生物種生存的隱形危機，大幅減輕生態負擔，並為原生種植物開創更寬廣的生長空間。

雪管處長林文和表示，國家公園不僅致力於當下的棲地維護，更懷抱著永續經營的宏大願景，期盼透過持續推動各類公私協力與環境教育計畫，將與自然和諧共生的理念向下扎根，雪霸國家公園成為守護生物多樣性的關鍵堡壘，珍稀的觀霧山椒魚、台灣寬尾鳳蝶，還是霧林帶中原生植物，能夠代代相傳，確保這座生態寶庫面對全球氣候變遷的挑戰下，依然能展現強大的生態韌性與生命活力。

雪霸國家公園管理處昨天擕手台灣宅配通股份有限公司「永續傳遞・綠意重啟」行動，在觀霧山椒魚棲地清除300公斤外來種植物。圖／雪霸國家公園管理處提供