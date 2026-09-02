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台大醫院導入自動翻身氣墊床 病人壓瘡發生率、護理翻身時間均減半

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院導入一套自動翻身氣墊床，用於內科及神經外科加護病房，據統計，使用後病人壓力性損傷發生率減少近一半。記者林琮恩／攝影
台大醫院導入一套自動翻身氣墊床，用於內科及神經外科加護病房，據統計，使用後病人壓力性損傷發生率減少近一半。記者林琮恩／攝影

隨高齡化導致病人疾病複雜度增加，許多病人在加護病房無法自行翻身，為避免產生褥瘡，護理師每隔一段時間需為病人翻身、擺位，除增加人力負荷，也容易護理師出現腰傷等傷害。為此，台大醫院導入自動翻身氣墊床，用於內科及神經外科加護病房，據統計，使用後病人壓力性損傷發生率減少近一半，由4.7%下降至2.9%。

台大醫院護理督導長蕭偉伶指出，病人翻身除造成護理人力負荷，也讓護理師腰背、肩頸容易出現職業傷害，自動翻身設備要在加護病房中使用，需確保病人身上各式管路不在翻身過程中受影響，該院與業界合作，依臨床需求討論開發並實際導入，目前已實際用於424位重症病人，使用氣墊自動翻身床墊後，病人壓力性損傷發生率由4.7%下降至2.9%，也能節省護理師所花費時間。

蕭偉伶表示，傳統翻身需由至少2位護理師合作，自動翻身氣墊床則可使用全自動翻身或人機協作2種模式，壓力性損傷風險較低病人，可利用機器每2至3小時自動翻身，完全不必人為介入，若壓傷風險較高，則需由1位護理師為病人擺位後，再利用機器進行翻身，據統計，使用這套自動翻身系統，可讓人力負荷降低69%，所需時間從79.4秒減少至37.1秒，降幅達53%。

台大醫院院長余忠仁指出，重症加護病房病人因病情嚴重，身上插有多種管路，有時意識不清無法自行翻動身體，臥床一段時間後容易出現壓瘡，甚至變紅、破皮形成褥瘡，嚴重時恐導致感染，而配合病人治療，加護病房床位高低各有不同，不只對護理師身體造成負擔，每次翻身需由隔壁床護理師合作進行，院方目前已導入20床自動充氣氣墊床，盼將護理負擔減至最低。

行政院政務委員陳時中指出，藥物進入醫院實施臨床試驗，多會獲得醫院歡迎，但醫療器材十時臨床試驗，卻常被拒於門外，而業者也因市場不大，投入成本不堪負荷，對醫材研究興趣不高，本次台大醫院與雃博公司合作，讓醫療器材進入臨床場域，實施本土化臨床試驗，產品經改良後走向世界，為醫材進入醫院大門做出良好示範，「盼未來各家醫院多多打開大門」。

台大醫院院長余忠仁（右）指出，重症加護病房病人因病情嚴重，身上插有多種管路，有時意識不清無法自行翻動身體，臥床一段時間後容易出現壓瘡，甚至變紅、破皮形成褥瘡。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長余忠仁（右）指出，重症加護病房病人因病情嚴重，身上插有多種管路，有時意識不清無法自行翻動身體，臥床一段時間後容易出現壓瘡，甚至變紅、破皮形成褥瘡。記者林琮恩／攝影

護理 台大醫院 病人

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