國軍戒菸拚出「高戰力」 近2900組官兵挑戰戒菸 整體成功率達41%

國健署攜手國防部軍醫局推動軍中戒菸、戒檳，從新進人員衛教、基層戒菸班，到培訓官兵擔任「菸檳防制輔導員」，建立同袍陪伴戒菸網絡。去年「國軍戒菸就贏」共有2893組參賽，整體戒菸成功率達41%。目前軍中每年還培訓逾400名現役官兵擔任輔導員，希望讓戒菸不再只是靠個人意志力，而是透過同袍與醫療專業一起「打團體戰」。

服役6年的軍人小華（化名），過去每逢演訓壓力、深夜值勤或休假放鬆時，總習慣點上一根菸，一天最多抽到一包。直到一次體能測驗，跑完步後氣喘吁吁、胸口難受，看著年輕弟兄輕鬆完成測驗，他才警覺身體可能已亮起紅燈。經醫官評估，發現肺功能低於同齡平均，終於下定決心戒菸。

小華從每天一包逐步減為半包、數支，菸癮來時改以喝水、伸展或從事喜歡的活動轉移注意力。戒菸3個月後，逐漸感受到肺活量恢復、體力變好，也從「今天不抽」開始，一天、三天、一周到一個月，逐步累積戒菸成就感。

國健署表示，國軍部隊是菸害防制的重要場域，自2003年起，即以菸品健康福利捐補助國防部軍醫局辦理國軍菸害防制。2005年起，再納入檳榔防制，透過健康教育、戒菸班、菸檳防制輔導員及國軍醫院戒菸門診等多元管道，降低官兵吸菸及嚼檳榔比例。

考量軍中工作環境特殊，自2011年起在基層部隊推動「菸檳防制輔導員」制度，每年培訓400多名現役官兵，透過關懷、陪伴、諮詢及轉介，協助有需求的官兵戒菸、戒檳，並結合單位醫官提供專業指導，必要時轉介至戒菸門診。

軍醫局自2014年起，每年舉辦「國軍戒菸就贏」比賽，以同袍見證、良性競爭及獎勵增加戒菸動機。去年共有2893組參賽，3個月戒菸成功率38%，15個月成功率更達88.8%，整體戒菸成功率為41%。

菸害防制持續深入基層，國防部統計，截至今年6月，已辦理1359場菸檳防制宣導講習，超過34萬人次參與，另舉辦11場相關活動、近1600人次參加。自2023年起，基層部隊累計開辦158場戒菸班。

行政院日前已通過「菸害防制法」部分條文修正草案，目前送立法院審議，修法方向包括加重電子煙等類菸品管制，製造、輸入、販賣、供應及展示等重大違法行為將納入刑事處罰。國健署強調，健康是守護國家的重要戰力，未來將持續與軍醫局合作，從衛教、專業戒治到同袍支持多管齊下，讓想戒菸、戒檳的官兵有人陪、有人幫。