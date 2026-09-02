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高鐵無線電遭駭急煞後 鐵道局、高鐵公司4招防再犯

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣高鐵行控中心於今年清明連假期間，無線電系統遭大學生非法盜接，引發列車緊急停車事件。圖為高鐵員工，非新聞當事人。聯合報系資料照
台灣高鐵行控中心於今年清明連假期間，無線電系統遭大學生非法盜接，引發列車緊急停車事件。圖為高鐵員工，非新聞當事人。聯合報系資料照

清明連假有男大生因為「好玩」到接入侵高鐵無線電頻道，導致3行駛中列車，急煞停駛。如今鐵道局對高鐵公司實施臨時檢查結果出爐，建議高鐵公司導入進階驗證加密技術，並且精進3項防範措施，避免非法設備干擾營運狀況再發生。目前高鐵已完成3項改善，正在對既有系統增加身份加密驗證。

今年清明連假深夜，高鐵通訊系統遭人入侵，發送虛假緊急警報訊號，導致高鐵行控中心依規定要求3班行駛中列車，手動緊急停車，影響營運約48分鐘。

涉案男大生事後遭以違反鐵路法等罪嫌移送偵辦。鐵道局也於5月初對高鐵公司辦理臨時檢查，並提出3項觀察事項。包含「無線電手機」監控機制、「無線電手機識別碼」參數管理，及手持式無線電保管及管理作業。

鐵道局表示，高鐵公司已檢討並評估「無線電手機」監控機制，新增短時間、同無線電手機異地註冊偵測功能，確保自動化監控機制完整。並且已全數召回無線電手機，完成ID碼更新，並採隨機號碼方式及讀取加密設定。

鐵道局說，針對手持式無線電保管及管理作業，高鐵公司已檢討相關辦法，並通知公司同仁遵守規定，後續將納入正式規章。

鐵道局強調，為從根本降低外部非法設備駭入或干擾系統的風險，建議高鐵公司評估導入進階驗證加密技術。高鐵公司目前也已著手進行評估與規畫。鐵道局將持續追蹤辦理情形，確保相關改善措施確實落實。

台灣高鐵則表示，為杜絕類似案件再次發生，已於「手持無線電系統」增加監控與巡檢機制，以進一步防止未經授權者進入系統。同時，對既有系統增加「身分加密驗證系統」功能，完成後立即上線，以進一步強化系統主動防護。

鐵道 高鐵 無線電

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