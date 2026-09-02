搶救護理荒再出招！新進護理師免等紙本證書 最快提前2周執業

為解決護理人力短缺問題，衛福部推出「醫事人員資格證明文件」查詢及下載服務。過去醫事人員考試及格後，仍須等待衛福部核發正式紙本證書，才能加入公會及辦理執業登記，從放榜到完成相關程序約需4至6周；新制上路後，考試及格者取得考試院核發的考試及格證書後，即可下載具官方效力的數位資格證明文件，提前辦理入會及執業登記，估可縮短約2周，今年約有7000至8000名新進護理人員受惠。

衛福部表示，依現行制度，醫事人員於考試榜示及格、取得考試院核發的考試及格證書後，仍須等待衛福部核發紙本醫事人員證書，才能辦理求職、加入地方公會及執業登記等程序，自榜示日起約需4至6周。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，今年8月26日醫事人員考試放榜後，符合資格且完成繳費、準備申請醫事人員證書者，即可登入衛福部「人民申請案件線上申辦系統」，查詢及下載官方核發的「醫事人員資格證明文件」，持該文件提前辦理後續程序，約可縮短2周作業時間，讓考試合格的醫事人員更早投入職場。

劉玉菁指出，新措施由衛福部與考選部共同合作，並已與各公會及各縣市衛生局完成配套溝通。公會及衛生局受理資格證明文件後，可透過衛福部官方網站核對當事人資格，確認系統內確實存在合格資料，再辦理入會及執業執照申請。

過去曾發生民眾在網路購買整套偽造醫事證書，數位資格證明是否可能增加造假風險？劉玉菁表示，即使有人自行偽造資格證明文件，公會或衛生局受理時，仍須登入衛福部系統確認是否具有合格資料，「如果系統內沒有這個人，就可以被查出來」，因此並非僅憑民眾出示的文件即可取得執業資格。

至於醫事人員將自身專業證書出租、出借或違法提供他人使用，劉玉菁表示，則屬另一層次的違法行為，各類醫事人員均有相應專業法規規範。

依「護理人員法」第30條之1規定，護理人員將證照租借予不具護理人員資格者使用，可廢止護理人員證書；租借予其他人使用者，可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得併處1個月以上、1年以下停業處分或廢止執業執照；若涉及刑事責任，並移送檢察機關依法辦理。

衛福部強調，數位資格證明文件僅作為正式醫事人員證書核發前的暫行證明，不影響後續紙本證書核發，符合資格者仍會依現行程序取得正式證書。新措施上路後，預估今年可協助約7000至8000名新進護理人員提前規畫求職、加入公會及辦理執業。

未來數位資格證明將依各職類發證量及系統建置進度逐步擴大，優先推動西醫師、中醫師及牙醫師等職類，預計明年底前擴及各類醫事人員，每年約可服務1萬5000至1萬8000名新進醫事人員。