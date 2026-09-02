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宜蘭漁業產值腰斬 綠色和平籲畫設海洋庇護區 候選人林國漳回「收到」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色和平遞交政策建議書給民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。圖／綠色和平提供
綠色和平遞交政策建議書給民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。圖／綠色和平提供

綠色和平繼昨日現身宜蘭選舉委員會，在選舉登記日向藍、綠兩黨候選人請命，要求提出具體的保護海洋政策。綠色和平表示，昨日遇國民黨候選人吳宗憲，今向民進黨宜蘭縣長候選人林國漳喊話，林國漳僅表示收到訴求。

根據漁業署統計年報數據，宜蘭縣沿岸漁業產值，從2012年近8億元，到2025年掉至剩4.6億元，10多年來漁業經濟損失腰斬。今行動者在現場拉開「畫設海洋庇護區，愛海縣長就是你」的手持標語，和候選人和支持者合影。至於民進黨宜蘭縣長參選人林國漳面對是否願意畫設海洋庇護區的提問，僅表示收到訴求，並沒有正面回應。

綠色和平海洋專案主任黃昕彤指出，早在2個月前，綠色和平已寄送政策建議書至林國漳團隊，但這期間遲遲等不到正面回覆，因此綠色和平在登記日現場親送訴求，並期盼參選人能夠提出海洋保護的政見。

根據綠色和平觀察，目前兩黨候選人的政見，民進黨林國漳拋出海洋新宜蘭願景，國民黨吳宗憲則說漁產外銷，但雙方都漏掉一件最重要的事，海裡都沒有魚了，是首先要解決的問題。身為海洋大縣的宜蘭，現在面臨漁業產值腰斬，海洋生態遭到非法漁業與過度捕撈破壞，導致魚越撈越小，若不先做好海洋保育，再多的漁業與觀光政見，最後都無法實現。

黃昕彤表示，綠色和平透過船舶自動辨識系統（AIS）分析，在依法禁止拖網的3海浬範圍內，宜蘭拖網作業時間，1年內累積高達3萬多小時，等於頻繁畫過海床的重型漁具，長時間對當地海洋棲地造成難以挽回的摧殘，也讓宜蘭成為全台沿海棲地危機最嚴峻的縣市之一。

黃昕彤呼籲，地方首長候選人盡快承諾畫設海洋庇護區，避免陷入無魚可捕、價值暴跌的雙重危機，選民應用手中珍貴的選票，支持真正關心海洋與經濟危機的決策者。

林國漳 宜蘭 海洋

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