嚴管流向引反彈！食藥署暫緩草案實施、事後藥擬自明年初轉類指示藥

衛福部食藥署6月25日預告修正「藥事法第六條之一應建立藥品追溯或追蹤系統之藥品類別」草案，截至上月24日預告期滿，將事後避孕藥納入流向管理範疇，引發民眾恐慌。食藥署副署長王德原說，共收到3725則意見，民眾多數對用藥可近性、身體自主權等面向表達擔憂，為此，將暫緩將事後避孕藥納入追蹤追溯系統一事，並在明年初前將事後藥轉類藥師指示用藥，並提出試辦計畫。

王德原說，食藥署已逐一瀏覽民眾3725則留言，並納入後續研議及政策評估參考，建議內容可分為四大面向，「列管事後避孕藥降低藥品可近性」、「身體自主權與人權疑慮」、「弱勢族群保護與藥品地下化風險」及「訴求與折衷配套建議」；不過，民眾所擔憂事項與藥品追蹤追溯作法不盡一致，即使納入追蹤追溯對象，藥局無需申報事後藥流向，也不涉及民眾個別用藥紀錄。

有民眾因應事後避孕藥納入追蹤追溯藥品類別一事，在公共政策網路參與平台提議，將事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示用藥，案件符合附議門檻成案。王德原指出，針對提案內容及附議民眾意見，均會納入後續規畫參考，辦理說明會及專家會議，邀不同領域專家共同訂出最佳配套措施，兼顧民眾取得事後避孕藥品便利性及用藥安全性。

王德原指出，食藥署規畫事後避孕藥「雙軌制」，即同時可透過醫師處方、藥師指示用藥二管道開立，在年底前提出試辦計畫內容，並啟動專家討論、公眾溝通，確認方向無虞後才會開始實施，初步規畫參考日本經驗，符合特定資格藥局，可由完成專業訓練藥師，經作業流程提供民眾事後避孕藥藥事服務，如認定民眾有就醫需求，再轉介合作醫療院所診治，由醫師開立處方。

「事後藥採雙軌制必須先完成藥品轉類，由現行醫師處方藥改為藥師指示用藥。」王德原指出，最快將在明年初前啟動試辦計畫，並在此前完成事後藥轉類，且在相關配套措施尚未完備，無法充分保障民眾用藥即時性、可近性、安全性之前，事後避孕藥不會納入追蹤追溯藥品類別，草案不會實施，待雙軌制上路後，再經過公眾溝通進一步討論。