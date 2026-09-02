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8月12日就接獲通報…板橋診所爆11人C肝群聚 疾管署下午2點記者會說明

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署於8月12日接獲通報，板橋某診所爆發C肝群聚事件，疾管署署長羅一鈞今天下午2點將召開記者會說明。聯合報系資料照
衛福部疾管署於8月12日接獲通報，板橋某診所爆發C肝群聚事件，疾管署署長羅一鈞今天下午2點將召開記者會說明。聯合報系資料照

國內再爆「C肝群聚事件」，衛福部疾管署於8月12日接獲通報，新北市板橋某診所有2例急性C肝患者，經疫調發現，有11名急性C肝確診病例，都在同一間診所有過「注射暴露史」，該診所疑未遵守安全注射行為，替患者注射營養針。疾管署今天下午2點將緊急召開記者會說明。

疾管署指出，接獲通報後，相關衛生單位就啟動連串調查及多次無預警感染管制實地查核，發現板橋該診所多項缺失。全案已擴大調查，並將回溯通知114年7月起曾至該診所接受注射行為的民眾，安排檢驗追蹤治療，新北市衛生局並依法勒令該診所停業並裁罰30萬元

疾管署今下午2點召開臨時記者會，由疾管署長羅一鈞、副署長林明誠、防疫醫師李彥儀、亞東醫院星教學部主任暨感染科醫師廖俊星及新北市政府衛生局副局長馬景野出席，說明新北市板橋區某診所發生急性病毒性C型肝炎群聚事件。

過去國內發生過幾起C肝群聚事件，包含2017年桃園維蓮診所未將使用過的針具丟棄，導致5人因此感染C肝群聚；2020 年南部地區某醫院血液透析室通報也通報透析儀器遭汙染，導致2人感染C肝；2025年北部某地區醫院血液透析室也被通報有一起C肝群聚。

板橋 疾管署 記者會

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