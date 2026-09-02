早期HER2乳癌治療新趨勢 侯明鋒：先藥後刀拚保乳 ADC成治療新利器

「乳癌一定要全切嗎？」、「治療後會不會復發？」乳癌患者面對診斷時，最關心的往往是治療效果及未來生活品質。高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科教授侯明鋒表示，隨著精準醫療及新藥發展，部分早期HER2陽性乳癌患者的治療策略，已從過去「先開刀、再用藥」，逐漸走向「先用藥、再手術」，有機會縮小腫瘤、提高保乳機會。

侯明鋒指出，HER2是存在於細胞表面的蛋白質受體，當癌細胞過度表現HER2時，可能促進腫瘤快速生長。對於腫瘤較大，例如超過2公分，或已有淋巴結轉移的早期HER2陽性乳癌患者，臨床上可依個別病況考慮前導性治療，也就是手術前先接受藥物治療，降低腫瘤負荷後再進行手術。

侯明鋒表示，目前HER2乳癌前導性治療主要以化療合併標靶治療為主，近年抗體藥物複合體（ADC）也逐漸成為精準治療的新利器。ADC結合抗體的標靶辨識能力及細胞毒性藥物，透過抗體鎖定癌細胞，再將藥物帶入細胞內釋放。他形容，ADC就像替藥物裝上「GPS衛星導航」，讓藥物更精準找到具有HER2表現的癌細胞；部分新一代ADC還具有「旁觀者效應」，有機會進一步作用於鄰近腫瘤細胞。

侯明鋒強調，現代乳癌治療已從單純消滅腫瘤，走向兼顧治癒、長期存活與生活品質的精準醫療。患者面對診斷不必過度恐慌，應與乳房外科、腫瘤科等醫療團隊充分討論，透過醫病共享決策，找出最適合自己的治療方案。