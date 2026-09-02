大廳空了！台大院長曝每日急診病人少50人 今天與石崇良便當會提建言

日前一位8旬婦於台大醫院急診室候床12日不幸過世，引發各界討論。今天上午台大醫院大廳已無急診暫留病床，收治量能恢復穩定，院長余忠仁指出，近一周內每天急診來診病人減少約50人，連帶讓暫留床需求減少，足見病人分流影響甚鉅，他今天將與衛福部長石崇良便當會討論此事，將建議政府協助強化分級醫療。

余忠仁指出，近一周台大醫院急診來診病人減少約30至50人，目前大廳已無急診暫留推床，足見「病人自動調適」對紓解急診暫留床塞床情況帶來很大差異，據該院內部分析，急診來診病人約4分之1需暫留等待住院，每天減少50位來診病人，形同減輕暫留床負擔逾10人，「這是很大差異」，也凸顯若急診病人從「來源」理性控管，民眾自律落實分級醫療，暫留病人就不會暴增。

余忠仁謙稱，急診塞床情況紓解並非靠院方做法，而是民眾從源頭分流，不過，醫院內部對病人判科分流仍祭出諸多做法，包括穩定推行門診靜脈注射抗生素（OPAT）、在宅急症計畫（HAH）並逐步擴增量能，且考量病人照護強度因高齡化、疾病複雜度提升而增加，已規畫20床內外科整合病房，一改過去由病房控床作法，由急診醫學部主責決定收治病人與否，盼藉此加快住院收治。

不過，余忠仁指出，除急診病人外，住院病人一定比率仍來自門診，包括癌症、重症病人等，因醫院床位有限，容易與急診病人容易在資源分配上形成競爭，「病人希望盡快住院，但醫院仍不得不進行分配」，為此，盼衛福部、台北市政府衛生局，考量病人照顧複雜度增加，協助強化下轉病人媒合機制，他會在今天中午與石崇良便當會中提出討論，建請國家協助分流病人。

余忠仁指出，該院內外科整合照護病房待招募護理師後，將於年底前上路，但除了增加可控床位，前端病人調節仍很重要，「進來的水量需要控管，才能落實病人安全、維護醫療品質」，目前國內分級醫療強調民眾自律，但是否真能落實仍有待討論，其他國家例如鄰國日本，採嚴格分級醫療，大學醫院急診每天只收治約20位需住院病患，韓國也透過國家機制介入調查。