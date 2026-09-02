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一卡通 iPASS MONEY App 新功能 靠卡能查二代社福卡點數餘額

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一卡通 iPASS MONEY因應大眾對於「一站式」數位服務的需求，進一步優化iPASS MONEY App生活服務功能，2日領先同業，率先推出二代社福卡靠卡查詢社福點數餘額等服務，民眾享有功能串聯便利的同時也促進社會資源福利的靈活運用。

對於經常搭乘大眾運輸工具的民眾而言，即時掌握社福卡點數餘額，可以降低搭車時因點數不足無法順利搭乘的不便。iPASS MONEY App率先推出一卡通PLUS二代社福卡靠卡查詢社福點數以及錢包交易功能，透過App中 「票卡感應機」功能點選「近期交易紀錄」，即可隨時確認餘點及餘額，亦可在需要時進行現金加值，民眾不用因為不足而困擾或奔波，大幅節省時間並有效提升便利性。

除了二代社福卡「票卡感應機」即時查詢功能外，各式社福卡也能以票卡卡號綁定App來掌握點數狀況，目前各地方政府正逐步將社福卡更換成一卡通PLUS二代社福卡，讓服務越趨完整便捷。

一卡通一直以來積極響應地方政府福利政策，善用數位科技串聯公共服務，為民眾日常生活中的各項需求提供更完善的支援，同時透過App的功能優化，擴大並加深服務的運用以及多元性。 iPASS MONEY App用戶數已突破725萬，為國內主要電子支付品牌之一，廣大追求精打細算的上班族、小資族與學生族群們，皆能透過多元功能滿足不同的支付應用場景。

餘額 一卡通 App

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