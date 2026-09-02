快訊

沒吃澱粉就覺得沒吃飽？醫大推「5種食物」更滿足 第1種竟能撐6小時

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

聽新聞
0:00 / 0:00

沙德爾創1罕見颱風紀錄 專家估它將繞圈圈 不會接近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
沙德爾颱風路徑預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
沙德爾颱風路徑預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

沙德爾颱風是否威脅台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，沙德爾颱風未來將繼續順著季風低壓環流繞圈圈，大致趨向廣東東部沿岸，預期不會往台灣附近繼續接近。雖然有部分模式預報出相當離奇的路徑，但是應該發生的機會都很低。

他說，輕颱沙德爾從過了琉球群島後，就持續被大範圍季風低壓環流帶著走，現在也無力擺脫季風低壓的控制，後續登陸廣東後減弱消散，最終將會併入到季風低壓內。

至於颱風減弱成低氣壓，又再度增強為颱風，吳聖宇表示，過去有好幾次颱風登陸華南後北上並且減弱為低氣壓，後來順著西風帶動往東移出到東海，再重新增強為颱風的紀錄。最近的一次應該是2021年的盧碧颱風，登陸廣東東部後減弱為熱低，再向東移動以熱低的強度經過北部上空，進入東海後重新發展為輕度颱風並快速趨向九州。

像沙德爾這種逆向從浙江登陸，向西南移動在廣東出海，並於南海北部再度發展成颱風的案例，他說，似乎是有詳細颱風紀錄以來第一次發生，以往颱風深入華南後雖然也曾經不少次往西南移動，但是環流結構幾乎都維持不了太久就消散。但沙德爾颱風可以維持清楚可見的環流結構直到重新出海增強，可說是一次非常罕見的情況，值得記錄。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾 颱風 沙德爾颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙德爾外圍環流大雨至周五！專家曝颱風警報機率 估這天整體降雨趨緩

雙颱共存…沙德爾外圍環流加持雨勢恐更猛烈 氣象署估海警機率低

沙德爾颱風明後天外圍環流靠近 全台有雨2地區最猛烈

沙德爾颱風環流挾水氣狂灌全台 這天雨區從南轉北 科羅旺將襲沖繩

相關新聞

超強聖嬰發展中 今年颱風生成22個歷年第3多、秋颱影響機率下降

強聖嬰持續發展，甚至不排除成為「超強聖嬰」。氣象署統計，今年颱風生成總數達22個，創歷年來第3多，光是七、八月颱風數就14個，比氣候平均值多出近5個。但受台灣附近的反氣旋式環流作用，預計秋颱影響台灣機率將較低，且多會以較南或東邊北轉路徑通過，不過仍需留意秋颱與東北季風的共伴效應。

沙德爾外圍環流大雨至周五！專家曝颱風警報機率 估這天整體降雨趨緩

沙德爾颱風已經來到東沙島附近海域，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，速度開始減慢，預估未來將逐漸往北偏轉，朝向廣東東部沿岸靠近。明天接近廣東沿岸，後續可能登陸，或沿著廣東近海轉向西北西到偏西方向移動，接近港澳地區。

8月12日就接獲通報…板橋診所爆11人C肝群聚 疾管署下午2點記者會說明

國內再爆「C肝群聚事件」，衛福部疾管署於8月12日接獲通報，新北市板橋某診所有2例急性C肝患者，經疫調發現，有11名急性C肝確診病例，都在同一間診所有過「注射暴露史」，該診所疑未遵守安全注射行為，替患者注射營養針。疾管署今天下午2點將緊急召開記者會說明。

故宮龍藏經特展明起線上搶票！9月15日恢復常態開館 2天特別開館日曝光

國立故宮博物院北部院區因應「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展參觀人潮，自8月8日起試辦每日開館、延長開放及晚間票價優惠等措施，將於9月13日結束。

大廳空了！台大院長曝每日急診病人少50人 今天與石崇良便當會提建言

日前一位8旬婦於台大醫院急診室候床12日不幸過世，引發各界討論。今天上午台大醫院大廳已無急診暫留病床，收治量能恢復穩定，院長余忠仁指出，近一周內每天急診來診病人減少約50人，連帶讓暫留床需求減少，足見病人分流影響甚鉅，他今天將與衛福部長石崇良便當會討論此事，將建議政府協助強化分級醫療。

「公主」為何不來？業者分析4隱憂

「公主郵輪」宣布全面退出深耕十三年的台灣市場，甚至連亞太佈局都縮編到僅剩新加坡及日本。專家分析，台灣郵輪市場看似熱絡，但本質問題不少，包含旅客消費習慣不符郵輪公司期待、法規制度嚴格、航線過度集中及定價高昂等四大隱憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。