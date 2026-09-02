沙德爾創1罕見颱風紀錄 專家估它將繞圈圈 不會接近台灣

沙德爾颱風是否威脅台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，沙德爾颱風未來將繼續順著季風低壓環流繞圈圈，大致趨向廣東東部沿岸，預期不會往台灣附近繼續接近。雖然有部分模式預報出相當離奇的路徑，但是應該發生的機會都很低。

他說，輕颱沙德爾從過了琉球群島後，就持續被大範圍季風低壓環流帶著走，現在也無力擺脫季風低壓的控制，後續登陸廣東後減弱消散，最終將會併入到季風低壓內。

至於颱風減弱成低氣壓，又再度增強為颱風，吳聖宇表示，過去有好幾次颱風登陸華南後北上並且減弱為低氣壓，後來順著西風帶動往東移出到東海，再重新增強為颱風的紀錄。最近的一次應該是2021年的盧碧颱風，登陸廣東東部後減弱為熱低，再向東移動以熱低的強度經過北部上空，進入東海後重新發展為輕度颱風並快速趨向九州。

像沙德爾這種逆向從浙江登陸，向西南移動在廣東出海，並於南海北部再度發展成颱風的案例，他說，似乎是有詳細颱風紀錄以來第一次發生，以往颱風深入華南後雖然也曾經不少次往西南移動，但是環流結構幾乎都維持不了太久就消散。但沙德爾颱風可以維持清楚可見的環流結構直到重新出海增強，可說是一次非常罕見的情況，值得記錄。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。