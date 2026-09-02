台大加護病房一指翻身 自動翻身床墊降低壓瘡發生率

台大護理師一指就能翻身，加護病房導入自動翻身床墊，臨床證實人機協力後，不僅不會發生新的壓瘡風險，壓力性損傷發生率更由4.7%降至2.9%，台灣經驗將帶至國際繼續發揚光大。

台大醫院院長余忠仁今天在記者會說明，在加護病房中，許多重症病人因疾病或治療因素無法自行活動，需護理師協助翻身及調整臥姿，傳統翻身照護每次約需2至3名護理師共同執行，過程中不僅要維持正確擺位，更要同時注意呼吸器、各類留置管路、生命徵象及皮膚安全。

這項臨床研究是由台大醫院內科及神經外科加護病房進行，共納入424名重症病人。結果顯示，使用自動翻身床墊後，壓力性損傷發生率由4.7%降至2.9%；護理師協助翻身所需的人力負荷降低69%，操作時間縮短53%，可由單一護理師完成翻身的比例更由36.7%提升至91.8%。

台大醫院護理部督導長蕭偉伶指出，研究證實導入自動翻身交替式壓力氣墊床後，即使面對高風險、病情複雜的重症病人，壓力性損傷的發生率與事件數均獲得顯著控制與下降，證實自動化減壓輔具能穩定提升重症病人的皮膚照護品質，也能改善護理工作環境。

蕭偉伶表示，加護病房是24小時運作的醫療場域，重症病人通常每2至3小時就需要翻身1次，加護病房的病人多屬重症患者，除了體重較重外，身上往往連接許多管路及監測設備，對護理人員而言，在翻身過程中，腰背、肩頸及肌肉都承受相當大的負荷。

蕭偉伶說明，加護病房導入自動翻身床墊後，依病人壓傷風險調整翻身方式，若病人壓瘡風險較低，可完全仰賴智慧床墊自動定期翻身功能，無須護理介入；若病人壓傷風險較高，仍須由護理師進行治療性擺位，則採取人機合作，只需要1名護理師操作即可完成。

行政院政委陳時中指出，相較藥品臨床研究發展成熟，醫材則容易被忽略。過去普遍認為台灣醫材市場規模不大，加上臨床場域的門檻高、進入不易，因此智慧醫材要進入醫院、取得臨床應用的機會相對有限。

陳時中表示，台灣若要推動智慧醫療走向國際市場，臨床實證是不可或缺的一環。唯有真正進入臨床場域，透過實際應用累積數據與經驗，才能持續驗證產品、進行改良與優化，進一步提升產品的國際競爭力。

陳時中提到，政府端將積極協助打開醫院場域，讓具潛力、創新性的智慧醫材進入臨床，在實際應用與實證的基礎上持續精進，從台灣醫療場域出發，逐步走向國際市場，讓台灣優質的智慧醫療成果被全世界看見。