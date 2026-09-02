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醫事人員證明文件可線上申請 2027年全面適用

中央社／ 台北2日電

減少求職空窗期，衛福部今天宣布，推出「醫事人員資格證明文件」查詢及下載服務，讓過去約4到6週等待正式紙本證書的時間，縮短到約2週，預計2027年全面推動至各類醫事人員。

依現行制度，衛生福利部醫事司司長劉越萍今天告訴媒體，醫事人員於考試放榜及格，並取得考試院核發的考試及格證書後，需再取得衛福部所核發的紙本醫事人員證書，才能求職、加入地方公會及辦理執業登記等程序，前後大概需要4到6週時間。

劉越萍說，為協助新取得資格的醫事人員更快投入職場，減少求職空窗期，衛福部推出「醫事人員資格證明文件」查詢及下載服務，讓新進醫事人員於考試院核發當次考試及格證書後，即可申請下載先取得具官方效力之數位資格證明文件，在90天有效期間內，可視同紙本證書辦理求職及執業登記。

劉越萍解釋，由於此一服務需要衛福部跨單位合作推動，並串接衛福部、考試院、考選部、民眾繳費等資料內容，因此花費較多時間建置流程與系統，後續將分階段推動，從人數最多的護理師，預計下階段將於明年初提供西醫師、中醫師考試人員，並逐步擴及其他醫事人員類別。

醫事司表示，推出查詢及下載服務後，今年8月26日放榜的護理師考試及格人員將首波適用，預估今年可協助約7000至8000名新進護理人員可較以往提前規劃求職及執業準備，且規劃在2027年全面推動至各類醫事人員，預估1.8萬人可受惠，強化醫事人才學用接軌，減少投入職場的空窗期。

醫事司強調，此項資格證明文件僅作為正式醫事人員證書核發前的暫行證明，不影響後續正式醫事人員證書核發作業，符合資格者仍將依現行程序取得紙本醫事人員證書，後續也將持續蒐集各界使用意見，滾動檢討並精進相關機制，逐步完善醫事人員證照數位服務。

衛福部 放榜 考試院

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