「行人踏上斑馬線第一枕線才禮讓？」議員：多數人不知規則

現行行人穿越道路時，駕駛人究竟何時應該禮讓行人？台南市議員朱正軒上午在市政總質詢播放一段影片，一名行人站在路口注視來車，明顯有意圖要穿越馬路，但始終沒有踏出第一步、踩上斑馬線，有汽車禮讓，但機車未禮讓，「行人要過馬路」依法何時要禮讓也引發討論；市府說會加強宣導，但有些路口環境不佳，會加強改善。

朱正軒表示，依警政署相關認定，駕駛人應禮讓行人的條件之一，是行人已經踩在第一條斑馬線上。不過，他認為這樣的規定是否合理，值得進一步討論。

朱正軒指出，從影片可以看到，汽車其實已經禮讓行人，但機車仍持續通行。對行人而言，是看到車流後選擇保守等待，等車輛通過後再穿越，因此沒有立即踏上斑馬線。另一方面，如果從「行人優先」的角度來看，當行人已經站在路口、明顯表現出準備過馬路的意圖時，駕駛人是否就應該提高警覺、主動禮讓，也值得討論。

朱正軒表示，若現行規定確實將「行人是否踏上第一條斑馬線」作為重要判斷標準，或許也可以把它視為駕駛人與行人之間的一種「溝通信號」：行人尚未踏上斑馬線，可能代表還在等待；當行人踏上斑馬線，就代表已明確要穿越道路。

不過，他認為目前最大的問題是「大家不知道這個規則」，因此希望市府加強宣導，讓駕駛人與行人都清楚了解彼此應如何判斷，避免因認知不同產生爭議。

交通局長王銘德表示，有些路段人行道非常狹窄，人行道與行穿線其實應該被視為一體的行人通行設施。如果行人站在人行道上、面向行穿線，原則上駕駛人應能辨識行人準備過馬路的意圖；國外部分路口會設置「等待區」，讓行人站在明確的位置等候穿越道路，這樣也能增加駕駛人辨識行人意圖的清楚程度。

王銘德說，影片是一車道寬度可能僅約十至十二公尺，加上路邊環境較為複雜，若行人站在斑馬線附近，機車行駛路徑可能因此改變，也增加駕駛人判斷行人是否準備過馬路的困難。

王銘德說，在現有道路環境短期內無法全面改善的情況下，相關認定標準可以作為駕駛人辨識行人意圖的方式，市府也會加強宣導；同時，路口環境改善仍是重要工作。

朱正軒表示，交通局與警察機關對於相關判斷原則已有一定共識，市府就應該把規則講清楚、加強宣導，讓行人與汽機車駕駛人都知道如何透過「是否踏上斑馬線」傳達過馬路意圖，減少雙方誤解，提升行人通行安全。

台南市議員朱正軒上午總質詢，針對行人通過路口時，當「踏上第一根枕木紋 」，可視為準備穿越道路的明確訊號，交通和警察局應加強宣導。圖／取自台南市議會直播