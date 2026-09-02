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別貪方便！占用電動車、身障專用停車位 違規最高罰1200元
台東縣政府近期接獲民眾反映，電動汽車充電專用停車位及身心障礙者專用停車位遭一般車輛占用，不僅影響停車秩序，也讓真正有需求的民眾無位可停。縣府提醒，違規占用專用停車位，依停車場法最高處1200元罰鍰。
縣府表示，設有專用標誌的電動汽車充電專用停車位及身心障礙者專用停車位，都是提供特定對象使用，駕駛人不論進入路邊停車格或路外停車場，都應先確認停車格標線、標誌及使用規定，符合資格才能停放。
交通及養護工程處表示，近期接獲多起民眾反映專用停車位遭占用，部分駕駛人可能只是貪圖一時方便，但對真正需要使用充電車位或身障車位的民眾而言，卻可能造成實際困擾。縣府將持續加強專用停車位使用規範宣導及停車秩序管理，查獲違規占用情形將依規定辦理。
縣府提醒，專用停車位並非一般停車位，駕駛人停車前務必確認相關標誌及資格規定，勿因一時方便違規占用，依停車場法第32條第3項規定，違反規定者，最高可處1200元罰鍰。若屬路邊停車場身心障礙者專用停車位遭違規占用，警方可依法舉發。
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