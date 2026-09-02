無線電盜接案 高鐵增設監控巡檢機制、系統身分加密驗證

高鐵4月間發生無線電遭盜接致列車急停，交通部鐵道局5月進行臨時檢查並提3項觀察事項，確認已改善。高鐵說，手持無線電系統已增設監控巡檢機制，系統另增加身分加密驗證機制。

台灣高鐵行控中心在今年4月5日晚間11時23分，突然收到維修部門所屬某手持無線電於台中路段發報告警（GA），造成3部營運列車依安全規定立即緊急停車，後續完成路線巡檢、確認安全無虞後，晚間11時43分恢復正常營運，並在隔日向警局報案，隨後通報鐵路警察局與刑事警察局電偵大隊協助偵辦。

對於高鐵無線電遭非法盜接致列車急停案，鐵道局透過文字說明，依鐵路法第41條，在115年5月8日對高鐵公司辦理臨時檢查，並提出3項觀察事項，經審查該公司改善情形及相關佐證資料，確認均已完成改善。

針對無線電手機（TETRA）監控機制，鐵道局表示，經要求高鐵公司檢討並評估精進措施，高鐵公司已完成新增「短時間同TETRA ID異地註冊」偵測功能，確保自動化監控機制完整性。

至於無線電手機識別碼（TETRA ID）參數管理，鐵道局指出，高鐵公司已召回全數無線電手機，完成ID碼更新，並採隨機號碼方式及讀取加密設定。

有關手持式無線電保管及管理作業，鐵道局表示，高鐵公司已檢討相關辦法，並通知公司員工遵守規定，後續將納入正式規章。

為從根本降低外部非法設備駭入或干擾系統的風險，鐵道局另建議高鐵公司，評估導入進階驗證加密技術，目前高鐵公司已著手進行評估及規劃，後續鐵道局將持續追蹤前述觀察事項及建議事項辦理情形，確保相關改善措施確實落實。

為杜絕類似事件再次發生，台灣高鐵透過文字說明，已於「手持無線電系統」增加監控與巡檢機制，以進一步防止未經授權者進入系統，同時在既有系統增加「身分加密驗證系統」功能，完成後立即上線，以進一步強化系統主動防護。