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聖嬰現象持續增強 氣象署預估秋季颱風正常至偏少

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中央氣象署指出，今年7至8月受颱風、西南氣流及低壓帶影響期間各地氣溫較涼，其餘時間高溫炎熱，臺灣整體氣溫正常。降雨方面，7月至8月上旬主要來自陸續受到巴威、紅霞及白海豚颱風外圍環流影響。8月中旬至下旬則受到低壓帶、熱帶性低氣壓、西南氣流及沙德爾颱風影響，造成南部降雨時間長且雨量明顯偏多，全臺7至8月累積雨量為多雨類別。

氣象署進一步說明，今年7月至8月西北太平洋有14個颱風生成，較氣候平均9.3個明顯偏多，與1967年、1994年、1996年、2018年並列歷史同期最多。依據過去統計資料，西北太平洋9至11月約有10至12個颱風生成，氣象署預估今年秋季的西北太平洋颱風生成總數為正常，鄰近臺灣個數則為正常至偏少。

展望未來一季，目前熱帶地區之中東太平洋海溫持續升高，過去3個月聖嬰海溫指標已達歷史同期最高，預估聖嬰現象將持續發展，可能延續至明年春季。依據過去類似的海氣狀態分析結果顯示，秋季臺灣降雨有偏少的趨勢，惟不同案例對臺灣的影響程度不同。氣象署檢視本署及各國數值模式預報資料綜合研判，預估今年秋季臺灣氣溫為正常至偏高，雨量則以正常至偏少的機率較大。

氣象署進一步表示，9、10月仍是西北太平洋颱風活躍期，秋季颱風若影響臺灣，須特別注意颱風是否與東北季風產生共伴效應而為北臺灣帶來豪大雨。未來一季臺灣中南部在氣候上將逐漸進入枯水期，氣象署呼籲各界須妥善運用水資源，同時持續注意本署於每週與每月發布的最新月及季長期天氣展望資訊。

氣象署 聖嬰現象 颱風

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