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懷孕頭痛、視力模糊別硬撐！嘉基醫師：恐是子癲前症警訊危及母子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院婦產部主任王培中表示，子癲前症最令人擔心的地方，是早期症狀可能並不明顯，但病情卻可能快速變化。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院婦產部主任王培中表示，子癲前症最令人擔心的地方，是早期症狀可能並不明顯，但病情卻可能快速變化。圖／嘉義基督教醫院提供

懷孕出現持續頭痛、視力模糊別輕忽！嘉義基督教醫院婦產部主任王培中表示，這些症狀可能是子癲前症警訊，若未及時發現及治療，嚴重可能引發癲癇、肝腎功能異常、肺水腫等併發症，不僅威脅孕婦健康，也可能造成胎兒生長遲滯、早產，甚至危及母子安全。

王培中表示，子癲前症通常發生在懷孕20周後，主要特徵是血壓升高，並可能合併蛋白尿或其他器官功能異常。由於疾病會影響胎盤血管及血流，造成胎盤供血不足，除影響胎兒生長，嚴重時還可能發生胎盤早期剝離、胎兒窘迫或早產。

哪些孕婦屬於高風險族群？王培中說，曾有子癲前症病史、懷孕前已有慢性高血壓、糖尿病、自體免疫疾病、腎臟疾病，以及高齡孕婦、多胞胎妊娠、BMI偏高者，都需要較密切監測；母親或姊妹曾罹患子癲前症者，風險也可能增加，但家族史只是風險因子之一。

目前可透過第一孕期篩檢協助評估風險，約在懷孕11至13周時，綜合孕婦血壓、子宮動脈血流及母體血清相關指標，及早找出高風險孕婦。若經醫師評估為高風險族群，可能建議在適當孕周開始使用低劑量阿斯匹靈預防，但服用時間及劑量須由醫師依個人狀況判斷，不可自行服藥。

嘉基表示，規律產檢是及早發現子癲前症的重要防線，包括量測血壓、尿液檢查，必要時抽血評估肝腎功能及血小板，並利用超音波追蹤胎兒生長、胎盤及子宮血流狀況，以利在病情惡化前介入。

王培中提醒，孕婦平時也可在家量血壓並留下紀錄，一旦出現持續或劇烈頭痛、視力模糊或看到閃光、上腹部或右上腹劇痛、呼吸喘、突然明顯水腫、尿量減少，或胎動明顯減少等症狀，不宜自行休息等待改善，也不要等到下一次產檢，應立即就醫。

子癲前症早期症狀有時並不明顯，病情卻可能快速變化。王培中說，孕婦不能只以有無不舒服判斷是否安全，仍應定期產檢、掌握血壓及尿蛋白變化，並了解自身風險，及早發現異常。

醫師王培中提醒孕婦，平時可在家監測血壓並做好紀錄。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師王培中提醒孕婦，平時可在家監測血壓並做好紀錄。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基 懷孕 母子

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