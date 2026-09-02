超強聖嬰發展中 今年颱風生成22個歷年第3多、秋颱影響機率下降

強聖嬰持續發展，甚至不排除成為「超強聖嬰」。氣象署統計，今年颱風生成總數達22個，創歷年來第3多，光是7、8月颱風數就14個，比氣候平均值多出近5個。但受台灣附近的反氣旋式環流作用，預計秋颱影響台灣機率將較低，且多會以較南或東邊北轉路徑通過，不過仍需留意秋颱與東北季風的共伴效應。

氣象署今舉行秋季展望記者會，氣象預報中心主任黃椿喜表示，今年中太平洋到東太平洋海溫偏暖，強聖嬰發展態勢明顯。最新聖嬰指數ONI達1.4，已相當接近國際定義的強聖嬰值1.5，創下1950年來同期新高，且持續發展中，不排除朝「超強聖嬰」發展。預估明年春天才會漸漸回到中性狀態。

回顧今年颱風季，7月受巴威、紅霞、白海豚颱風外圍環流影響，8月則是以低壓帶、西南氣流及沙德爾颱風造成南部雨時長、雨量多。氣象署總共針對4個颱風發布警報，以及1次大規模劇烈豪雨作業，整體雨量偏多且集中北部山區及南部地區。其中，台南7、8月累積雨量達同期次多、高雄則創下新高，但因高雄測站曾遷站，因此數據僅供參考。

黃椿喜指出，今年7月、8月西北太平洋共生成了14個颱風，較氣候平均值9.3個明顯偏多，和1967年、1994年、1996年及2018年並列歷史同期最多。若以今年截至8月西北太平洋生成的颱風數共22個來看，比氣候平均值13.5個多出不少，且為1958年來第3多，僅次於1965年及1971年的23個。

不過，根據聖嬰類似年統計，台灣附近有反氣旋式環流，讓颱風路徑較偏向南邊，或偏東邊北轉，因此預估秋天影響台灣的颱風數將會減少。但黃椿喜提醒，秋颱就算從南邊通過，也可能與東北季風共伴，帶來顯著影響，不能掉以輕心。

黃椿喜說，秋季由於颱風靠近機率較低，再加上高壓影響，氣溫明顯偏高、雨量也較少，尤其10月、11月少了低壓帶影響，偏乾趨勢更明顯。