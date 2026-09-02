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旅行社組中國考察團 需逐團協助完成行前登錄
觀光署日前發函旅行社，要求業者組赴中國考察團、交流團或民眾自組團時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違反者可處1萬元至5萬元罰鍰。
陸委會日前指出，陸方將於9月15日實施「國務院關於出境入境管理的規定」，國人赴陸的人身安全風險將大幅增加，政府呼籲屬於高風險的國人，應審慎評估赴陸的必要性，並至「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府在發生緊急狀況時能及時提供協助。
為維護旅客赴陸安全，交通部觀光署日前發函給旅行業者，要求業者從9月1日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團確認並填寫「旅行業辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務注意事項」。
根據注意事項表格，內容要求業者要告知旅客赴陸旅遊風險、協助旅客完成赴陸行前登錄、配合填報赴陸業務統計資料與確實投保旅行業責任險。
觀光署表示，若業者未依規定填寫，將可依照旅行業管理規則，處新台幣1萬元至5萬元罰鍰。
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