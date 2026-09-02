「大象」真的要來了！北藝中心將爆人潮 警5階段改道措施曝光

2026台北藝術節壓軸戶外大型遊行節目「大象來了」將於9月5、6日在士林區基河路及台北表演藝術中心登場，警方為維護現場參與民眾安全及確保遊行隊伍順暢，將於活動期間針對基河路周邊道路實施人車交通疏導與改道管制措施。

相關交管措施如下：

一、準備日：基河路路邊停車格提前淨空與封閉。9月4日下午2起至9月6日深夜12時止，基河路（中正路至文林路）兩側道路及人行道汽機車及自行車停車格，以及基河路240巷兩側汽機車停車格全數淨空，移置保管至特力屋停車場（士商路出入口），並布設護欄與交通錐防護。

二、技術排練：基河路特定路段實施階段封閉，車輛可正常進出。9月5日凌晨0時至凌晨2時，針對基河路（中正路至基河路240巷）及基河路240巷實施階段封閉，路外（含社區）停車場車輛正常進出。

三、演出日：第一階段管制／遊行當日基河路（中正路至北藝中心前）全線封閉管制。9月5日及9月6日下午5時30分至下午7時將進行基河路(中正路至文林路)全線管制，僅持有臨時「車輛通行證」之社區居民、月租車輛及市場攤商，可透過緊急通道彈性進出。

9月5日及9月6日下午7時至晚上9時因應「大象來了」正式演出，基河路全線（中正路至文林路口）全面禁止車輛進出。並視遊行隊伍通過情形，分段開放車輛通行，預計於晚上9時前恢復車輛通行。

四、因應活動散場及人潮溢出時的改道措施。當劍潭捷運站與北藝中心周邊觀賞人潮趨於飽和時，士林分局將實施分流改道：

第二階段：視基河路、文林路人潮容留上限，針對捷運劍潭站1號出口旁人行道及行穿線架設改道牌，引導人潮往北穿越文林路後，右轉往大東路士林夜市。

第三階段：若北藝廣場容留人數達上限，捷運劍潭站1號出口將實施人流管制，引導民眾改由2、3號出口通行。

第四階段（調撥車道）：若北藝廣場人潮溢出至車道，將封閉基河路（文林路至劍潭路）「北往南車道」，並調撥「南往北車道」供北往南車輛通行。

第五階段（全線封閉改道）：若北藝廣場人潮爆滿溢出，基河路（文林路至劍潭路）將全面封閉，屆時文林路往南車輛將引導左轉捷運橋下道路往中山北路5段續行；同時劍潭路與基河路口禁止所有車輛往北行駛，引導續行劍潭路往西，右轉承德路。

活動期間沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站(http://www.pto.gov.taipei/)查詢相關資訊。

警方呼籲，活動期間人潮眾多，用路人應提前規劃改道行駛、避開管制路段，並多加利用大眾運輸系統；行經活動周邊應遵守交通規則，切勿違規停車，並落實停讓行人。民眾務必配合現場員警及義交指揮，並留意警察廣播電台即時路況報導，共同維護活動期間的交通順暢與安全。