全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

2026年8月22日全球平均海溫創新高。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，根據Copernicus的資料顯示，這一天全球平均海溫21.1度創新高，打破了2023年的20.98度紀錄。

目前，因為一場非常強的聖嬰現象正在逼近中，也進一步加劇了海洋溫度的上升。賈新興說，過去幾十年來，由於人類活動導致的全球暖化，讓太平洋海域的溫度一直在上升。世界氣象組織（WMO）也預測，聖嬰現象在未來一季經持續增強，本次聖嬰現象的強度，可能創下數十年來的最強紀錄。

他說，隨著海洋溫度持續上升，海洋生態系統和沿海地區面臨的風險也增加。自1990年代初以來，全球海洋熱浪天數增加了兩倍多，使得海洋生態系統及賴其維生的社區帶來了愈來愈大的壓力。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。