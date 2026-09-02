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中秋教師連假將至！國5、西部國道 塞車地雷時段路段一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中秋與教師節連假，國5預估連假前2日從上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。聯合報系資料照
中秋與教師節連假，國5預估連假前2日從上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。聯合報系資料照

今年中秋教師連假共計4天，預估連假前2日國5預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，建議用路人上午5時前或下午5時後出發；西部國道則於後2日南投、彰化、台中、苗栗、新竹及桃園等北向瓶頸路段易有壅塞情形。

公路局表示，檢視歷年中秋節及4天連假國道交通狀況，並透過AI科技、旅次特性大數據分析及問卷調查，預估南向車流集中於第1至2日、北向車流集中於第3至4日，且交通需求以返鄉旅次（47%）及旅遊旅次（43%）為主。

高公局說，考量中秋及教師節連假國道交通需求較平日高出甚多，部分路段尖峰時段將出現長時段之壅塞，呼籲用路人連假期間多搭乘國道客運、台鐵及高鐵等公共運輸。並針對部分路段實施匝道封閉及高乘載管制措施。

高公局指出，倘若仍有自行開車行駛國道需求，建議先查詢國道疏導措施，且利用以下好走時段避開車潮。

一、西部國道部分：

(一)9月25、26日（第1、2日），上午時段南向車流量大，桃園、新竹、彰化等南向瓶頸路段易有壅塞情形。建議用路人於上午6時前或中午12時後出發。

(二)9月27、28日（第3、4日），下午時段北向車流量大，南投、彰化、台中、苗栗、新竹及桃園等北向瓶頸路段易有壅塞情形。建議中部地區北向用路人於中午12時前出發，南部地區北向用路人則提早至上午9時前出發。

二、國5部分：

(一)9月25、26日（第1、2日），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並將持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。

(二)9月26、28日（第2、4日），預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並將持續至深夜。建議用路人於上午9時前出發。

高公局建議用路人，可於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行程並適時改行駛替代道路，以避開國道壅塞路段及時段。高公局預祝大家中秋及教師節假期行車平安。

中秋與教師節連假國道疏運措施。圖／交通部高公局提供
中秋與教師節連假國道疏運措施。圖／交通部高公局提供

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