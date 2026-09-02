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颱風外圍環流影響 今晚澎湖輪高雄往馬公航班延至明上午出航
受颱風外圍環流及低氣壓影響，台灣航業公司表示，今天晚間由高雄航往馬公的「澎湖輪」，將調整至明天上午出航。
台灣航業高雄分公司表示，受低氣壓及海象不佳影響，為維護航行及旅客安全，原訂今晚間11時30分高雄往澎湖航班，調整為明天上午9時開航，提醒預計搭船旅客留意航班異動，並妥善調整行程。
中央氣象署表示，受到颱風外圍環流影響，今天晚間蘭嶼、綠島、苗栗、雲林、台南、高雄、屏東、澎湖、金門及連江局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海象狀況不佳。
氣象署提醒，今、明2天台灣南部、東半部，包括蘭嶼、綠島，以及恆春半島、澎湖沿海地區，都須留意長浪，各沿海及離島也容易出現2至4公尺大浪，民眾從事海邊活動應特別注意安全。
台灣航業表示，後續航班是否再有異動，將視海象及氣象狀況滾動檢討，旅客應留意公司最新公告。
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