颱風外圍環流影響 今晚澎湖輪高雄往馬公航班延至明上午出航

強聖嬰持續發展，甚至不排除成為「超強聖嬰」。氣象署統計，今年颱風生成總數達22個，創歷年來第3多，光是七、八月颱風數就14個，比氣候平均值多出近5個。但受台灣附近的反氣旋式環流作用，預計秋颱影響台灣機率將較低，且多會以較南或東邊北轉路徑通過，不過仍需留意秋颱與東北季風的共伴效應。

2026-09-02 11:05