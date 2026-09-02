枕頭泛黃別急著丟！「3家常好物」除汗漬 2種材質不能機洗

天氣炎熱，不少人睡覺時容易大量出汗，時間一久，汗液可能逐漸滲入枕頭，留下惱人的黃色污漬。即使平常有使用枕套，也不一定能完全避免枕頭變黃。不過，枕頭出現黃漬並不代表只能直接丟掉，透過適當的局部清潔與洗滌方式，有機會讓枕頭重新恢復乾淨。

汗水氧化成黃漬 小蘇打加雙氧水、洗碗精可處理

美國居家網站《The Spruce》指出，長時間的夜間出汗可能讓汗液累積在枕頭內，經過氧化後便容易形成明顯的黃色汗漬。針對這類污漬，可以先用小蘇打搭配雙氧水製成清潔糊，將少量雙氧水加入小蘇打混合，再塗抹於黃漬處，以軟毛刷輕輕刷洗，靜置至少15分鐘，之後再按照平常方式完整清洗枕頭。

如果家中沒有上述材料，也可以利用一般洗碗精處理局部污漬。將1杯溫水加入幾滴洗碗精，接著用軟毛刷沾取清潔液，針對枕頭上的黃漬輕刷。完成後，可拿乾淨布輕壓污漬處，吸去多餘的清潔劑，再按照正常程序將整顆枕頭洗淨，避免清潔用品殘留。

枕頭能不能丟洗衣機？先看填充材質

若枕頭本身適合機洗，也能透過洗衣機進一步清潔。羽絨、天然羽毛以及合成聚酯纖維填充的枕頭，一般都是可以機洗的類型。清洗前可先用洗衣精或含酵素去漬劑處理污漬，搭配軟毛刷刷過後靜置至少15分鐘，再使用冷水或溫水、柔洗模式清洗；洗完建議多跑一次清水洗程，降低洗劑殘留。具備降溫或電熱功能的枕頭不宜放進洗衣機，否則可能損傷內部凝膠墊或電線；記憶泡棉與乳膠枕也不適合機洗，以免洗衣機運轉造成內部泡棉結構受損。

枕頭清洗後，烘乾同樣不能馬虎，建議使用低溫至中溫烘乾，並每隔約15分鐘取出枕頭，用手拍打、揉鬆後再放回烘乾，幫助維持蓬鬆度。

枕頭多久洗一次？這些情況就該換新

除了處理已經出現的黃漬，日常保養也很重要。建議枕頭至少每年清洗1至2次，若條件允許，最好每3至6個月清洗一次；枕頭套則至少每週更換，若本身容易流汗或身體不適，更應增加更換頻率。另外，如果枕頭經過拍打或揉捏後，已經無法恢復原本的蓬鬆與彈性，也可能代表使用壽命已到，這時就可以考慮更換新品。

本站曾報導，譚敦慈建議，枕頭套、被套與床單最好每周清洗，最慢2周洗一次。她自己則會在枕頭上鋪一條大毛巾，每天起床後收下清洗、更換。如果枕頭已出現黃斑、汗漬或發霉黑斑，也不建議繼續使用。