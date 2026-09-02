沙德爾颱風環流挾水氣狂灌全台 這天雨區從南轉北 科羅旺將襲沖繩

南部降雨會到什麼時候？中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今天、明天受到沙德爾颱風環流影響，各地降雨機率比較高。不過，周五開始漸漸轉為東北風的環境，雨區會轉變偏向北台灣；南部地區雖然還是會有降雨，但雨勢有逐漸趨緩的狀況。甚至周日、下周一之後，水氣更少，降雨情形會更加趨緩。

趙竑表示，周日之前台灣都是在大低壓帶的環境，在這段期間台灣附近天氣都是不穩定的。到了下周一、下周二，整體的環境會變得稍微比較乾一點，明顯的雨勢趨緩。

關於颱風消息，他說，台灣的東方大約110公里海面上的科羅旺颱風，未來大致上以偏北的方向行進，不過他往偏北的過程中移速比較緩慢，可能會影響到琉球群島的區域，提醒往返琉球群島的民眾要注意科羅旺颱風的動態。台灣的西方有沙德爾颱風，今明兩天台灣受到沙德爾颱風外圍環流的影響，水氣比較多，各地雨勢可能相對比較明顯。

颱風的動態路徑，趙竑說，沙德爾颱風距離台灣大約400公里左右，它未來會先往偏東北方向行進，再漸漸往北轉，朝比較偏向中國大陸沿岸移動。它移動過程中，強度會稍微減弱一些，對台灣的影響會變得比較少。今明兩天受到它的外圍環流影響，台灣附近的降雨會比較明顯。

趙竑表示，到周四仍受到沙德爾颱風影響，周五它的強度明顯減弱，環流都還是比較靠近台灣附近，所以周五台灣附近的天氣仍比較不穩定。周六低壓環流漸漸往西移動之後，台灣附近的降雨才會有趨緩的情況。

未來降雨趨勢，他說，受到沙德爾颱風外圍環流影響，台灣附近降雨都還是比較明顯。整個南台灣、台東、花蓮地區雨勢相當明顯，且台東地區今天可能有局部大雨或豪雨，花蓮和南部地區有局部大雨，其他地方近山區可能有局部大雨。

趙竑表示，明天之後，颱風雖然慢慢往比較偏向中國、往西移動，台灣附近天氣仍不穩定，桃園以北、東北部地區雨勢比較明顯，容易出現局部大雨、甚至豪雨，新竹以南地區留意局部大雨情形。這天台灣附近還是屬於不穩定的天氣。

周五，沙德爾颱風環流漸漸往西走，但是趙竑表示，還是屬於大低壓帶環境，北部和東北部地區降雨比較廣泛、雨勢比較明顯。周五留意局部大雨，特別是北部和東北部地區，其他地區留意局部較大雨勢。

趙竑表示，周六水氣逐漸減少，環境比較偏向東北風，北部、宜蘭地區可能整天斷斷續續有短暫陣雨，其他地方也有局部降雨，不過降雨時間和量質都逐漸趨緩，各地有局部較大雨勢。周日偏東北風環境，降雨以北部和東半部地區為主，其他地方大致上午後雷雨的狀況。下周一、下周二環境仍不穩定，相對而言有漸漸轉乾的狀況。

今明兩天沙德爾颱風外圍環流和低壓帶影響，各地容易降雨，可能會有局部豪雨出現。溫度方面，各地沒下雨時感受比較悶熱。南部沿海、東半部、澎湖，留意長浪。南部、澎湖、金門、馬祖，留意可能有明顯的強陣風出現。

是否可能發布海上颱風警報？他說，沙德爾颱風一開始會比較偏東北的方向行進，漸漸往偏北，甚至到後面往比較偏西的方向移動。所以它在靠近台灣的過程中，有迴轉的現象，再加上它因為會慢慢靠近陸地，所以強度上也會逐漸減弱，所以發布海警的機率比較低。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供