快訊

氣到450萬支票直接丟碎紙機！建商負責人一時衝動 公司也要得賠

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

聽新聞
0:00 / 0:00

沙德爾颱風環流挾水氣狂灌全台 這天雨區從南轉北 科羅旺將襲沖繩

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天、明天受到沙德爾颱風環流影響，各地降雨機率比較高。聯合報系資料照
今天、明天受到沙德爾颱風環流影響，各地降雨機率比較高。聯合報系資料照

南部降雨會到什麼時候？中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今天、明天受到沙德爾颱風環流影響，各地降雨機率比較高。不過，周五開始漸漸轉為東北風的環境，雨區會轉變偏向北台灣；南部地區雖然還是會有降雨，但雨勢有逐漸趨緩的狀況。甚至周日、下周一之後，水氣更少，降雨情形會更加趨緩。

趙竑表示，周日之前台灣都是在大低壓帶的環境，在這段期間台灣附近天氣都是不穩定的。到了下周一、下周二，整體的環境會變得稍微比較乾一點，明顯的雨勢趨緩。

關於颱風消息，他說，台灣的東方大約110公里海面上的科羅旺颱風，未來大致上以偏北的方向行進，不過他往偏北的過程中移速比較緩慢，可能會影響到琉球群島的區域，提醒往返琉球群島的民眾要注意科羅旺颱風的動態。台灣的西方有沙德爾颱風，今明兩天台灣受到沙德爾颱風外圍環流的影響，水氣比較多，各地雨勢可能相對比較明顯。

颱風的動態路徑，趙竑說，沙德爾颱風距離台灣大約400公里左右，它未來會先往偏東北方向行進，再漸漸往北轉，朝比較偏向中國大陸沿岸移動。它移動過程中，強度會稍微減弱一些，對台灣的影響會變得比較少。今明兩天受到它的外圍環流影響，台灣附近的降雨會比較明顯。

趙竑表示，到周四仍受到沙德爾颱風影響，周五它的強度明顯減弱，環流都還是比較靠近台灣附近，所以周五台灣附近的天氣仍比較不穩定。周六低壓環流漸漸往西移動之後，台灣附近的降雨才會有趨緩的情況。

未來降雨趨勢，他說，受到沙德爾颱風外圍環流影響，台灣附近降雨都還是比較明顯。整個南台灣、台東、花蓮地區雨勢相當明顯，且台東地區今天可能有局部大雨或豪雨，花蓮和南部地區有局部大雨，其他地方近山區可能有局部大雨。

趙竑表示，明天之後，颱風雖然慢慢往比較偏向中國、往西移動，台灣附近天氣仍不穩定，桃園以北、東北部地區雨勢比較明顯，容易出現局部大雨、甚至豪雨，新竹以南地區留意局部大雨情形。這天台灣附近還是屬於不穩定的天氣。

周五，沙德爾颱風環流漸漸往西走，但是趙竑表示，還是屬於大低壓帶環境，北部和東北部地區降雨比較廣泛、雨勢比較明顯。周五留意局部大雨，特別是北部和東北部地區，其他地區留意局部較大雨勢。

趙竑表示，周六水氣逐漸減少，環境比較偏向東北風，北部、宜蘭地區可能整天斷斷續續有短暫陣雨，其他地方也有局部降雨，不過降雨時間和量質都逐漸趨緩，各地有局部較大雨勢。周日偏東北風環境，降雨以北部和東半部地區為主，其他地方大致上午後雷雨的狀況。下周一、下周二環境仍不穩定，相對而言有漸漸轉乾的狀況。

今明兩天沙德爾颱風外圍環流和低壓帶影響，各地容易降雨，可能會有局部豪雨出現。溫度方面，各地沒下雨時感受比較悶熱。南部沿海、東半部、澎湖，留意長浪。南部、澎湖、金門、馬祖，留意可能有明顯的強陣風出現。

是否可能發布海上颱風警報？他說，沙德爾颱風一開始會比較偏東北的方向行進，漸漸往偏北，甚至到後面往比較偏西的方向移動。所以它在靠近台灣的過程中，有迴轉的現象，再加上它因為會慢慢靠近陸地，所以強度上也會逐漸減弱，所以發布海警的機率比較低。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

沙德爾颱風 沖繩 沙德爾

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙颱共存…沙德爾外圍環流加持雨勢恐更猛烈 氣象署估海警機率低

沙德爾外圍環流大雨至周五！專家曝颱風警報機率 估這天整體降雨趨緩

雙颱接力生成 專家估沙德爾打轉再登陸廣東福建交界、科羅旺恐威脅日本

沙德爾外圍環流影響全台溼答答 台東今防豪雨 周五雨區轉移北部+宜蘭

相關新聞

超強聖嬰發展中 今年颱風生成22個歷年第3多、秋颱影響機率下降

強聖嬰持續發展，甚至不排除成為「超強聖嬰」。氣象署統計，今年颱風生成總數達22個，創歷年來第3多，光是七、八月颱風數就14個，比氣候平均值多出近5個。但受台灣附近的反氣旋式環流作用，預計秋颱影響台灣機率將較低，且多會以較南或東邊北轉路徑通過，不過仍需留意秋颱與東北季風的共伴效應。

沙德爾外圍環流大雨至周五！專家曝颱風警報機率 估這天整體降雨趨緩

沙德爾颱風已經來到東沙島附近海域，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，速度開始減慢，預估未來將逐漸往北偏轉，朝向廣東東部沿岸靠近。明天接近廣東沿岸，後續可能登陸，或沿著廣東近海轉向西北西到偏西方向移動，接近港澳地區。

故宮龍藏經特展明起線上搶票！9月15日恢復常態開館 2天特別開館日曝光

國立故宮博物院北部院區因應「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展參觀人潮，自8月8日起試辦每日開館、延長開放及晚間票價優惠等措施，將於9月13日結束。

「公主」為何不來？業者分析4隱憂

「公主郵輪」宣布全面退出深耕十三年的台灣市場，甚至連亞太佈局都縮編到僅剩新加坡及日本。專家分析，台灣郵輪市場看似熱絡，但本質問題不少，包含旅客消費習慣不符郵輪公司期待、法規制度嚴格、航線過度集中及定價高昂等四大隱憂。

車上滑手機不再暈！Google推防暈車新功能 iPhone也能用

Google在9月的Android Drop帶來多項新功能，其中名為「Motion Assist（動態輔助）」的新功能，堪稱暈車族群的救星。

沙德爾創1罕見颱風紀錄 專家估它將繞圈圈 不會接近台灣

沙德爾颱風是否威脅台灣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，沙德爾颱風未來將繼續順著季風低壓環流繞圈圈，大致趨向廣東東部沿岸，預期不會往台灣附近繼續接近。雖然有部分模式預報出相當離奇的路徑，但是應該發生的機會都很低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。