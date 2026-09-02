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新北市抽查文具商品41件標示不合格 要求立即下架、限期改善

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市經發局針對轄內商家辦理文具商品專案抽查，替市民把關。圖／經發局提供
新北市經發局針對轄內商家辦理文具商品專案抽查，替市民把關。圖／經發局提供

新學期來臨，許多家長開始幫孩童採買開學所需文具用品。為使家長放心購買，新北市政府經濟發展局特別針對文具用品辦理商品標示專案抽查，共抽查311件商品，其中41件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。經發局也提醒消費者，購買文具用品時除比較外觀和價格外，更要確認標示是否完整，才能讓自家孩童放心使用。

經發局長盛筱蓉表示，市面上文具商品種類繁多，許多消費者採購時往往只看款式與價格，卻忽略了商品標示是否完整。事實上所有文具商品均應符合「文具商品標示基準」規範，依其性質可以分成兩大類，具危險性、化學性或時效性之文具商品（如美工刀、修正液）歸屬特殊性文具；常見之文具商品（如筆記本、文件夾）則屬一般性文具，業者應依標示基準規範進行標示。

經發局補充，本次專案抽查遍布本市29區，總計抽查311件商品，其中41件標示不合格，不合格商品種類包含筆記本、文件夾、美工刀、色鉛筆等商品，其中以未標示製造商或進口商（名稱、地址、電話）資訊為大宗。經發局提醒，一般性文具應標示「商品名稱、製造商或進口商（名稱、地址、電話）、原產地」等資訊，特殊性文具除了應標示前述資訊外，還須標示「主要成份或材料、主要用途及使用方法、注意事項或緊急處理方法、警告標示」等資訊，若為化學類及黏著類文具另須標示「有效日期」。

針對本次抽查標示不合格商品，經發局已依商品標示法及文具商品標示基準規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法裁處新臺幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。

經發局再次呼籲，商品標示是商品的身分證，民眾在購買商品時，應留意商品是否有完整中文標示，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。

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