藝人卡司曝光！國慶晚會10月9日新北板一登場 9月5日開放索票

今年國慶晚會10月9日晚間在新北市板橋第一運動場登場，今年以「世界的舞台 齊聚台灣」為題，集結國內外藝人及新北市多元表演團隊，透過音樂與跨界演出展現台灣多元文化。晚會採免費索票入場，9月5日下午1點起於KKTIX開放索票，每人限索2張、採對號入座，預計開放超過9000個席次，數量有限、索完為止。

新北市政府表示，今年國慶晚會從暖場開始共規畫8段演出，以「世界的舞台 齊聚台灣」為主題，從新北多元城市特色出發，融合閩、客、原、新住民等多元族群文化，更邀請亞洲多國藝人與新北市表演團隊同台，透過不同音樂風格與表演形式交織，讓來自不同文化背景的演出者齊聚新北，呈現台灣多元、開放且充滿活力的文化樣貌。今年晚會選在板橋第一運動場舉辦，會場鄰近火車、捷運、高鐵三鐵共構的板橋車站，從車站步行至會場約5分鐘，周邊亦有公車轉運站，大眾運輸便利，歡迎民眾多加利用。

新北市文化局說明，國慶晚會由具有多場大型典禮主持經驗，並具備中英文雙語能力的陳明珠 Chen Ming Chu與劉傑中 Ethan Liu攜手搭檔主持。演出卡司匯集獲得第32屆金曲獎「最佳原住民語歌手獎」與「年度專輯獎」的桑布伊 SANGPUY、第34屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」和「最佳台語專輯獎」的鄭宜農 Enno Cheng、第36屆金曲獎「最佳客語歌手獎」及「最佳客語專輯獎」的黃子軒 ZiXuan Huang，展現台灣的音樂軟實力，堪稱含金量最高的國慶晚會。另外，有三姊之稱的江淑娜，將與Taiwan Top團隊「龍潭愛樂管弦樂團」合作，帶來多首膾炙人口的經典歌曲。HowZ將以其極具辨識度的清亮嗓音，演繹時下年輕人最愛的嘻哈歌曲。

除國內藝人以外，更邀請亞洲多國藝人參與演出，包括演唱經典動畫「灌籃高手」片尾曲的日本代表性的傳奇DIVA 大黑摩季，將以熟悉旋律喚起跨世代青春回憶；以及來自印尼的獨立流行搖滾三人樂團Grrrl Gang，帶來多首樂團代表作；韓國獨立民謠歌手兼作曲家、作家李瀧 Lang Lee，將與鄭宜農 Enno Cheng帶來合唱歌曲。此外，晚會也邀請多組表演團隊共同參與演出，包括T.S.D鐵四帝文化藝術創意團隊、新北市交響樂團、龍潭愛樂管弦樂團、軟硬倍事 Fist & Cake Production、新北市少年合唱團、變裝皇后漢娜 Hannah、薔薇 Chiang Weiii、貝果 Bagel rimrim、跩姬寶貝Draggy Boo Boo、Amanda 劉紀範 feat. 美洲豹競技啦啦隊 Jaguars，將帶來最熱力四射的表演，節目絕對吸睛。

國慶晚會10月9日晚間6點在板橋第一運動場舉行，9月5日下午1點於KKTIX開放免費索票，每人限索2張、採對號入座，票券數量有限、索完為止。相關晚會節目及入場資訊，可關注新北市政府及新北市文化局官方網站https://www.culture.ntpc.gov.tw/與社群平台。

國慶晚會以「世界的舞台 齊聚台灣」為主題，透過音樂與跨界演出展現臺灣多元文化，邀請變裝皇后等多元表演團隊參與演出。圖／新北市文化局提供

國慶晚會10月9日晚間6點在板橋第一運動場舉行，新生代歌手HowZ也將登台演出，展現年輕世代音樂能量。圖／新北市文化局提供

今年國慶晚會集結亞洲多國藝人，邀請演唱「灌籃高手」經典片尾曲的日本代表性的傳奇DIVA 大黑摩季來台。圖／新北市文化局提供

國慶晚會邀請亞洲多國藝人齊聚新北，來自印尼的獨立流行搖滾三人樂團Grrrl Gang也將登台演出。圖／新北市文化局提供

今年國慶晚會10月9日晚間6點在新北市板橋第一運動場登場，歌手江淑娜將攜手「龍潭愛樂管弦樂團」，帶來多首膾炙人口的經典歌曲。圖／新北市文化局提供