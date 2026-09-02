沙德爾外圍環流大雨至周五！專家曝颱風警報機率 估這天整體降雨趨緩

沙德爾颱風已經來到東沙島附近海域，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，速度開始減慢，預估未來將逐漸往北偏轉，朝向廣東東部沿岸靠近。明天接近廣東沿岸，後續可能登陸，或沿著廣東近海轉向西北西到偏西方向移動，接近港澳地區。

但是預估靠近廣東沿岸後，強度可能逐漸減弱為熱帶性低氣壓。他說，從這樣的預報來看，此颱風接近台灣附近的機會低，沒有直接的威脅性，發布颱風警報的可能性也不高。

雖然沙德爾颱風不會靠近台灣，但是外圍環流仍將影響台灣天氣，吳聖宇表示，由於逆時針環流的帶動，今天台灣附近風向以偏南到東南風為主，迎風面的嘉義以南地區、花東地區受影響較大，有陣雨或雷雨，預估嘉義以南到高屏一帶有局部大雨。花東地區雨勢可能更大一些，有局部豪雨發生機會。中北部地區以及宜蘭地區雲多有短暫陣雨天氣，雨勢相對較小，留意午後局部熱對流發展可能帶來雷雨。

中央氣象署發布大雨特報，沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生的機率。大雨：屏東縣山區、恆春半島、台東縣。

吳聖宇表示，明天除了沙德爾颱風持續帶來的偏南到東南風之外，在琉球附近的科羅旺颱風外圍也將帶來偏北到東北風靠近，南北風將會逐漸交會在台灣附近，除了南部、花東持續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機會以外，中北部、東北部地區熱對流發展降雨也會變得相對比較明顯，注意局部大雨。

周五沙德爾颱風將逐漸來到廣東沿岸或登陸，強度減弱，不過，吳聖宇表示，其外圍仍將持續為台灣西南部海域及巴士海峽帶來偏南風，科羅旺颱風則會經過琉球以東逐漸向北移動，環流外圍的偏北到東北風也將持續來到台灣北部、東半部海域，南北風仍然交會在台灣附近區域，大氣條件不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，白天期間配合熱力作用，對流發展會比較旺盛，留意局部大雨甚至短延時豪雨發生。

他說，到了周末，沙德爾颱風應該已經減弱為熱帶性低氣壓，並且往西遠離。偏南風水氣明顯減弱，並且往南調整離開台灣附近。科羅旺颱風則可能繼續在琉球東北方海域徘徊，持續為台灣附近帶來偏北到東北風影響，整體降雨可望逐漸緩和下來。

吳聖宇表示，周六在面迎偏北風的北部、東北部有短暫陣雨，其他地方午後熱對流發展帶來的雷雨機會，熱對流發展還是比較旺盛，仍可能出現局部較大雨勢。周日天氣型態類似，北部、東北部仍有短暫陣雨，其他地方也還是有局部性的午後熱對流雷雨，但是熱對流發展可望更為減弱，降雨範圍也會縮減，整體降雨更趨緩。

下周以後天氣趨勢，他說，低壓帶區域將明顯往東、往南調整，台灣附近大環境轉為受到高壓外圍的東北到偏東風影響，迎風面東半部有短暫陣雨，西半部局部午後熱對流降雨。終於要擺脫過去一段很長時間的低壓帶控制以及西南季風水氣造成的降雨情況，天氣將趨於較為穩定的型態，並且可望維持一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾颱風、科羅旺颱風路徑預報。圖／取自中央氣象署網站