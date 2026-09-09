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百年品牌圈粉新世代！金蘭解鎖臺味「無限」跨界

文／ 金蘭食品 提供

金蘭解鎖無限跨界，積極與潮流新世代對話，圖為與EDWIN合作聯名服飾。 圖／金蘭食品 提供
金蘭解鎖無限跨界，積極與潮流新世代對話，圖為與EDWIN合作聯名服飾。 圖／金蘭食品 提供

創立90週年的金蘭食品，長年陪伴臺灣家庭餐桌，除了持續傳承經典臺灣味，也積極跳脫既有框架，透過動漫、遊戲、潮流與文化展演等跨界合作，讓品牌走進新世代熟悉的生活場景，開啟臺味更多元的想像。金蘭食品董事長鍾淳名表示：「臺灣味不只存在於料理，金蘭希望以創意打開更多想像，讓不同世代都能用獨特的方式記憶臺味經典。」

金蘭董事長鍾淳名推動品牌聯名合作，親訪文博會中跨界企劃展出攤位。 圖／金蘭食品 提供
金蘭董事長鍾淳名推動品牌聯名合作，親訪文博會中跨界企劃展出攤位。 圖／金蘭食品 提供

跨界合作不設限，體驗臺灣味的無限可能

在中秋檔期，金蘭分別攜手人氣動漫《膽大黨》與熱門遊戲《明星三缺一》，從不同娛樂場景切入，為傳統節慶注入年輕活力。金蘭與《膽大黨》合作推出限定周邊及多元通路活動，將動漫IP融入中秋送禮與料理情境；另一方面，與《明星三缺一》的合作則串聯實體購買、遊戲體驗及數位內容，搭配中秋烤肉活動推出限定優惠與獨家好禮，讓消費者在團聚、烤肉之餘，也能透過熟悉的遊戲體驗與品牌產生互動。此外，金蘭也與日本機能丹寧品牌EDWIN推出聯名服飾，把經典臺灣味帶出餐桌，和潮流文化激盪出新玩味。

金蘭攜手人氣動漫《膽大黨》推出限定聯名周邊。 圖／金蘭食品 提供
金蘭攜手人氣動漫《膽大黨》推出限定聯名周邊。 圖／金蘭食品 提供

金蘭與遊戲《明星三缺一》合作，串聯實體消費與遊戲互動。 圖／金蘭食品 提供
金蘭與遊戲《明星三缺一》合作，串聯實體消費與遊戲互動。 圖／金蘭食品 提供

金蘭與EDWIN推出聯名商品，金蘭食品董事長鍾淳名親自穿搭展風格。 圖／金蘭食品 提供
金蘭與EDWIN推出聯名商品，金蘭食品董事長鍾淳名親自穿搭展風格。 圖／金蘭食品 提供

從產品到文化共創，催生新世代共鳴

除了跨界聯名，金蘭也持續探索文化創意領域。今年參與臺灣文博會，以《FOOD KAIJU BATTLE 美食怪獸大決戰》為主題展出，攜手插畫家好吉拉 Goodzila、文創品牌1982小時候與像素藝術家 PIXEL JEFF，以臺灣美食文化為靈感，結合美食怪獸IP、像素藝術及沉浸式展覽，將日常餐桌上的熟悉元素轉化為充滿想像力的文化體驗。

《FOOD KAIJU BATTLE 美食怪獸大決戰》企劃，將金蘭產品結合美食怪獸世界觀。 圖／金蘭食品 提供
《FOOD KAIJU BATTLE 美食怪獸大決戰》企劃，將金蘭產品結合美食怪獸世界觀。 圖／金蘭食品 提供

迎向百年，金蘭食品跨世代共享臺味記憶

走過90年，金蘭食品深知經典品牌的價值不只在於傳承，更在於持續被不同世代理解。從產品創新、品牌經營到異業合作，金蘭以品質與臺灣味為核心，持續拓展品牌影響力，讓熟悉的經典滋味以更多元的形式走進新世代生活。

迎向百年，金蘭將持續以臺灣味為根，透過跨界合作與文化共創，讓臺味不只是餐桌上的共同記憶，更成為不同世代都能參與、體驗與創造的生活文化，開啟臺灣味「無限」延伸的更多可能。

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