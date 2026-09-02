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小心變催命符！50歲男罹這病失眠血壓飆 醫警告：亂吃安眠藥恐窒息

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林映藍。圖／長安醫院提供
醫師林映藍。圖／長安醫院提供

台中50歲林姓男子患有阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA），近期壓力大增，嚴重失眠血壓跟著飆高，向長安醫院神經內科醫師林映藍求助，林映藍提醒，OSA患者若亂服安眠藥，恐增加窒息與心血管意外風險。

林映藍說明，許多失眠患者常希望藉由安眠藥快速入睡，但OSA患者千萬不能亂吃。因為部分安眠藥具有中樞神經抑制與肌肉鬆弛的作用，可能讓喉嚨肌肉過度放鬆而塌陷，導致缺氧、呼吸暫停更嚴重。甚至可能抑制大腦在缺氧時的自然喚醒機制，大幅增加窒息與心血管意外風險。

林男就診後，經與林映藍討論，接受「靜脈雷射（ILIB）」作為輔助療法，在醫療團隊規畫下，接受20次療程後，林男睡眠品質有感改善，不僅較容易入眠、睡得也較深，血壓也穩定。

林映藍說明，靜脈雷射是利用低能量的氦氖雷射光纖針管導入靜脈血管中，像是幫血液做一場「日光浴」。藉由光的刺激，有助於調節自律神經系統與粒線體代謝，有助於放鬆身體，達到輔助改善睡眠障礙。

林映藍提醒，睡眠呼吸中止症患者若出現睡眠品質變差、想尋求安眠藥物協助時，務必先告知醫師本身病史，切勿自行服用安眠藥，靜脈雷射可在醫師評估後作為輔助選項，但不能取代原有的睡眠呼吸中止症治療；平時也應減少菸酒、適度紓壓，並持續追蹤血壓及慢性病狀況。

血壓 失眠 台中

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