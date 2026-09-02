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女王頭最新頸圍剩116公分…象鼻岩3年前斷鼻 大自然風化無情頻催

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
女王頭目前則安然無羔，但脖圍逐年變細，31年已經減少103公分。也讓人憂心「還能撐多久」。記者游明煌／攝影
女王頭目前則安然無羔，但脖圍逐年變細，31年已經減少103公分。也讓人憂心「還能撐多久」。記者游明煌／攝影

基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」疑長期遭大浪拍打侵蝕斷頭，讓東北角位新北市的象鼻岩及北海岸野柳女王頭再受關注，象鼻岩的象鼻在2023年10月因大浪斷裂沒入海中，女王頭目前則安然無羔，但脖圍逐年變細，31年已經減少103公分，目前剩116公分，也讓人憂心「還能撐多久」。

新北市東北角東北角海域知名的岩壁象鼻岩，緊臨海邊岸際，是陸上的旅遊熱點，也海上娛樂船也是必訪之點，但2023年12月遭海浪拍打鼻子被打斷，讓很多人震驚，直呼「從大象變成水豚君」。

基隆八斗子大坪海岸的海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上，退潮才會現身，每天都只有退潮時才看得到，其他時間多被海浪淹沒蓋住，也因此長期受到大海侵蝕及大自然風化的威脅更大，如今已經「斷頭」。據保育人士說，頸部原本就有很大裂痕，長期風化可能性很高。

北海岸新北市的野柳地質公園女王頭在岸上，離海有較長距離，但頸圍愈來愈細，在海豹岩斷頭後也引發關注，擔心是否安然無羔，尤其近日颱風大雨不斷，令人憂心。

去年7月有網友拍到女王頭出現裂痕，斷頭危機再現，何時會斷頭引發討論。交通部觀光北觀處指出，網友拍的屬節理面自然風化，多年以來一直存在，並非突發出現的裂痕。

北觀處說，2024年10月實測女王頭頸圍116．59公分。根據監測數據，女王頭逐年變細約1到2公分，以此速度自然風化。1994年時女王頭頸圍還有約220公分，2006年約136公分，2012年130公分，2018年125公分。

也就是說，比起1994年的220公分，減掉去年的116．59公分，31年後已經減少103.41公分。

北觀處每年委請學者定期監測，了解自然風化速度與影響，女王頭根據歷年來的頸圍平均數來看，每年自然風化約縮小1公分，逐年變細。目前未在女王頭本體有任何人為處置，都只是在其他岩石試驗不同材料的補強作法。

台大地理系教授林俊全表示，女王頭節理的問題，有長期觀察，基本上沒有太大的變化，還是原來的那個樣子。

女王頭目前則安然無羔，但脖圍逐年變細，31年已經減少103公分。也讓人憂心「還能撐多久」。記者游明煌／攝影
女王頭目前則安然無羔，但脖圍逐年變細，31年已經減少103公分。也讓人憂心「還能撐多久」。記者游明煌／攝影

象鼻岩 女王頭 八斗子

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